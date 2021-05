International

Crime

Affaire Nordahl Lelandais: résumé de la première semaine du procès



Image: twitter

Résumé de la première semaine du procès de Nordahl Lelandais

Le procès a commencé le lundi 3 mai: Nordahl Lelandais, un Français de 38 ans, comparait pour le meurtre d'Arthur Noyer, un jeune homme dont le crâne avait été retrouvé en 2017.

C'est un fait divers qui avait choqué la France en 2017. Le crâne et les ossements d'un jeune caporal de 23 ans, Arthur Noyer, avaient été retrouvés par un promeneur, près de Chambéry. Et c'est Nordahl Lelandais, un homme mis en cause dans une autre affaire de meurtre sordide, celui de la petite Maëlys, qui est accusé de ce crime.

Le lien entre les deux histoires? Le véhicule de Lelandais, une Audi A3 grise. Le procès de l'ancien maître-chien de 38 ans a débuté lundi dernier. Voici un résumé de la première semaine de ce procès hautement médiatisé:

Lundi 3 mai

Lors de ce premier jour du procès, Nordahl Lelandais, accusé d'avoir provoqué la mort d'Arthur Noyer, avoue une bagarre ayant engendré le décès du jeune caporal. Mais il nie toute forme de meurtre avec préméditation.

Il insiste donc sur le fait que ce fut un accident, qui a commencé par une bagarre, lancée par un Arthur Noyer sous l'influence de l'alcool. La famille Noyer ne croit pas une seule seconde à cette version des faits. L'accusé apparaît à la fois calme, froid et sans grande émotion.

«Oui, j'ai donné la mort à Arthur Noyer, mais sans vouloir lui donner. J'ai jamais voulu lui donner la mort.»

Mardi 4 mai

Pour ce deuxième jour de procès, l'accusation revient surtout sur le déroulé de la soirée d'avril 2017, pendant laquelle Arthur Noyer a disparu. Le jeune caporal aurait fait la fête jusqu'à être en état d'ébriété. Nordahl Lelandais l'aurait pris en auto-stop dans son Audi A3 grise, à 3h00 du matin.

Selon l'accusé, Arthur Noyer se serait énervé, après avoir accusé le Savoyard de 38 ans de lui avoir volé son portable. Nordahl Lelandais ne change pas sa version des faits, malgré les très nombreuses zones d'ombres relevées par le procureur. Des femmes ayant eu des relations sentimentales avec l'accusé, passent également à la barre et les témoignages évoquent surtout la personnalité mythomane, violente et jalouse de Nordahl Lelandais.

Mercredi 5 mai

«Tu leur dois la vérité Nordahl»

Ce troisième jour de procès apporte un témoignage assez édifiant: celui d'Alexandra, une amie de Nordahl Lelandais. Elle raconte avoir fait la fête avec lui, 36 heures plus tard, soit moins de deux jours après le meurtre d'Arthur Noyer.

Elle dit n'avoir remarqué aucune blessure ni hématome sur le visage de Lelandais, alors que celui-ci affirme qu'Arthur Noyer lui a porté des coups au visage, lors de la soi-disante bagarre. Alexandra ajoute également que l'accusé ne présentait aucun signe qui pouvait laisser penser qu'il avait tué quelqu'un la veille, ni dans ses gestes, ni dans son comportement.

Jeudi 6 mai

Les parents d'Arthur Noyer témoignent, lors de ce quatrième et avant-dernier jour du procès. Ensuite vient le témoignage d'un ancien codétenu de Nordahl Lelandais, à qui l'accusé aurait confié les détails de son crime:

«Il s'est lâché quand je lui ai demandé ce qu'il s'était vraiment passé", raconte le détenu. "Il m'a dit qu'il avait demandé une fellation à Arthur Noyer. Que ça avait chauffé. Qu'Arthur Noyer est sorti pisser et qu'il l'a fini à coups de pierre. C'est vraiment ce qu'il m'a dit.»

Le prisonnier Lelandais aurait également avoué à son compagnon de cellule avoir violé et tué la petite Maëlys, pour lequel il comparaîtra en 2022. Malheureusement, pour l'accusation, ce codétenu aurait changé plusieurs fois de version sur ce que Lelandais lui aurait avoué, ce qui met à mal la crédibilité de son témoignage.

Vendredi 7 mai

«Si cette version n’est pas la bonne, c’est le moment. S’il y a un mobile sexuel, cela ne change rien sur la qualification pénale. Est ce que tu as autre chose à dire, un complément?»

Cette dernière journée du procès sera marquée par le comportement toujours aussi froid de Nordahl Lelandais, depuis le début de la semaine. Il a maintenu cette attitude, même lorsque sa mère et sa soeur lui ont imploré de dire toute la vérité. L'accusé est-il un tueur en série, homosexuel, froid et calculateur, qui avait prévu de tuer quelqu'un ce soir d'avril 2017?

Les six jurés ainsi que les magistrats devraient prononcer leur verdict le mercredi 12 mai.

Le volcan Sinabung projette une haute colonne de fumée 1 / 15 Le volcan Sinabung projette une haute colonne de fumée source: sda / sastrawan ginting Viol en Suisse: le projet de loi qui fâche Plus d'articles «Actu» «Facebook n'est pas un gouvernement» dont Trump «n'est pas un citoyen» Link zum Artikel La crème solaire pollue les eaux, mais «on n’interdit pas la baignade!» Link zum Artikel Fusillade lors d'une fête d'anniversaire dans le Colorado, huit morts Link zum Artikel L'UE jette à la poubelle son contrat avec Astrazeneca Link zum Artikel