«Glauque»: une escort-girl raconte la soirée chez Palmade avant l'accident

«Cette nuit-là, on ne savait plus trop ce qu'on faisait, Pierre partait vraiment en live.» Andréa, une jeune femme engagée par Pierre Palmade pour «se défoncer et participer à des jeux sexuels», décrit chez Hanouna l'ambiance qui régnait chez le comédien, avant qu'il emboutisse une voiture de plein fouet.

«Je l'ai échappé belle, mais ça ne m'a pas étonnée.» Une fois de retour chez elle, Andréa, une escort-girl engagée par Pierre Palmade pour «se droguer et participer à des jeux sexuels», apprendra que le comédien a provoqué un terrible accident. Les deux jours qui ont précédé la collision, la jeune femme les aurait passés aux côtés de celui qui risque désormais entre cinq et dix ans de prison. Au total, quatre-huit heures de défonce et de sexe, si l'on en croit son témoignage, sur le plateau de l'émission Face à Hanouna, dimanche soir.

«Mais, lui, je pense qu'il a commencé bien plus tôt que nous»

On rappelle que l'accident blessera un homme de 38 ans, plus gravement encore son fils de six ans, alors que sa belle-sœur de 27 ans, enceinte de six mois, perdra son bébé dans le choc.

Andréa, une ancienne escort-girl «par attrait du gain», mais aussi une ancienne toxicomane, connaît bien l'humoriste de 55 ans, pour avoir participé à de nombreuses fêtes en sa compagnie. Un habitué de ses services qui peut «parfois perdre la raison» et qu'elle a rencontré «lors du premier confinement, à Paris». A l'époque, elle ne le «connaissait que de nom», mais il «était déjà réputé dans le milieu pour faire ce genre de choses».

«Il m'a contacté un soir sur l'application et m'a demandé de venir pour avoir des relations avec lui, contre de l'argent. Chez lui, c'était un peu le bazar, il y avait de l'alcool et de la cocaïne un peu partout» Andréa

Devant Cyril Hanouna, la jeune femme décrit notamment le type de drogue qu'ils consommaient ensemble: «Des drogues de synthèse, qu'on fume et qu'on boit. Et qui décuple l'endurance et le désir sexuel». En d'autres termes, du chemsex, un «marathon sexe et drogues» dont on sait Pierre Palmade accro à ses effets.

Si la jeune femme précise qu'ils s'entendaient très bien, Andréa avoue sur le plateau que «les jeux » que le comédien lui proposait étaient plutôt inhabituels, selon sa propre expérience. «Une fois, il m'a tendu sa carte de crédit en me disant "t'as vingt minutes et mille euros pour aller dans un sexshop et dépenser ce que tu veux."» Elle expliquera encore que Palmade, «quand il n'a pas dormi pendant plusieurs jours, peut être violent verbalement et prendre beaucoup de risques».

Les heures avant le drame

Le fameux week-end du 10 février, en Seine-et-Marne, Andréa a été rémunérée pour planer et «jouer». Elle explique notamment que Palmade et les participants sont arrivés en pleine nuit, en taxi-van, et que tout le monde était déjà «très fatigué».

Dans le lot, «des connaissances à lui», un «vendeur de drogue» et «un garçon prostitué». Et, une fois au domicile de l'humoriste, à 5 heures du matin, rebelote. «Vous vous êtes donc dit "on se fait un petit délire pendant 48h"», demande alors l'animateur: «Oui, une fois sur place, on prépare les doses, on met de la musique. Et on se shoote.»

«Quand je l'ai laissé ce soir-là, il était dans un état catastrophique. Il n'était plus lucide. Il n'avait pas conscience qu'il ne pouvait pas conduire» Andréa, sur le plateau de Face à Hanouna

A noter qu'il y a deux semaines, dans un documentaire baptisé Pierre Palmade: la descente aux enfers, que s'est-il vraiment passé?, cette ancienne escort-girl avait déjà raconté que les heures précédant l'accident tout était «glauque et malsain» et que le comédien est un «diamant brut»:

«Exceptionnel quand il est clean. Quand il est drogué, il est juste timbré»

(fv)