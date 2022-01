En 2002 Sidney Poitier recevait un Oscar d'honneur pour «ses performances extraordinaires, sa dignité, son style et son intelligence».

Les militants de la cause noire critiquent cependant âprement Sidney Poitier pour avoir accepté ce rôle de médecin de renommée internationale, aux antipodes des discriminations dont souffrent ses pairs. Il est désigné comme le «Nègre de service», «fantasme de blanc». Ses qualités irréelles de gendre idéal masquent sa négritude et les problèmes racistes, estiment-ils.

Dans «Devine qui vient dîner ?» en 1967, il campe le fiancé d'une jeune bourgeoise blanche le présentant à ses parents, un couple d'intellectuels qui se croient ouverts d'esprit. La rencontre est un choc, et donne un film majeur sur le racisme de l'époque.

A 37 ans, lorsque l'acteur au sourire incandescent reçoit son Oscar, il est la seule star de couleur à Hollywood . «L'industrie cinématographique n'était pas encore prête à élever plus d'une personnalité issue des minorités au rang de vedette», décryptait-il dans son autobiographie «This Life».

Né prématuré à Miami, en Floride, le 20 février 1927, à l'occasion d'un déplacement de ses parents venus des Bahamas voisines, Sidney Poitier obtient ainsi la double nationalité américaine et bahaméenne.

Chester Cooper n'a mentionné la cause du décès de l'acteur de «La Chaîne» ou encore de «Dans la chaleur de la nuit».

«Nous avons perdu une icône, un héros, un mentor, un combattant, et un trésor national»

