L'enquête a débuté en avril et les services secrets ont été alertés en juin, ont indiqué des sources anonymes à ABC News. Les enquêteurs ont déterminé que les menaces de violence physique proférées par l'homme étaient crédibles. (ats/jch)

L'homme avait aussi, d'après la même source, publié de nombreuses photos d'armes à feu. Le président Biden est actuellement en visite dans l'ouest des Etats-Unis et doit se rendre plus tard mercredi à Salt Lake City, avant de s'y exprimer jeudi sur les soins de santé pour les vétérans.

La vice-présidente Kamala Harris, le ministre de la Justice Merrick Garland et le procureur Alvin Bragg, qui a supervisé l'enquête ayant abouti à une inculpation de Donald Trump à New York, ont aussi été menacés, tout comme les agents du FBI eux-mêmes.

Selon ce document, il s'agissait d'un septuagénaire qui se présentait comme un fervent partisan de l'ex-président Donald Trump, et a à plusieurs reprises menacé Joe Biden dans des publications sur les réseaux sociaux.

Les faits ont eu lieu lors d'une perquisition à son domicile de Provo, à environ 65 km au sud de Salt Lake City. On ignore s'il était armé.

Le FBI a mortellement abattu mercredi matin, dans l'Etat américain de l'Utah, un homme qui avait menacé de mort en ligne le président Joe Biden et qui était surveillé depuis des mois, a indiqué mercredi la police fédérale américaine. Le locataire de la Maison Blanche devait se rendre dans la journée dans cet Etat de l'ouest du pays.

Le septuagénaire avait à plusieurs reprises menacé le 46e président des Etats-Unis, et la vice-présidente Kamala Harris, dans des publications sur les réseaux sociaux.

A Provo, dans l'Utah, un homme tient un drapeau «Fuck Biden» non loin de la maison du forcené abattu par la FBI. Keystone

