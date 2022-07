L'Américain Sonny Barger a fondé, en 1957, le «chapitre» des Hells Angels à Oakland, en Californie. Image: capture d'écran: facebook

Les Hells Angels sont en deuil

Alors que le scandale autour des Hells Angels gronde en Suisse, leur père fondateur Sonny Barger est décédé mercredi, selon un communiqué publié le lendemain sur Facebook. Il avait 83 ans.

C'était la figure de proue du clan de bikers à la sulfureuse réputation. Mercredi 29 juin, Sonny Barger, fondateur des Hells Angels, est décédé. L'annonce a été faite, jeudi 30 juin, sur sa page Facebook, à la demande du défunt avant sa disparition:

«Si vous lisez ce message, c'est que je suis parti. J'ai demandé que cette note soit publiée immédiatement après mon décès» Sonny Barger, fondateur des Hells Angels. facebook

L’ancien avocat de Sonny Barger, Fritz Clapp, a déclaré à l’Associated Press que l'homme de 83 ans souffrait d'un cancer du foie. La maladie l'a emporté alors qu'il se trouvait chez lui à Livermore, en Californie.

Ralph Hubert Barger, de son vrai nom, a fondé en 1957 le «chapitre» des Hells Angels à Oakland, en Californie. Cette ville est, depuis, considérée comme le quartier général de l'organisation internationale. En 65 ans, d'autres chapitres ont été introduits ailleurs en Amérique et sur tous les autres continents, rassemblant des milliers de membres, notamment en Suisse.

Scandales judiciaires dans le monde comme en Suisse

Dans le pays d'ailleurs, le collectif de motards fait de nombreux remous depuis quelques années. En 2019, un violent affrontement a opposé les Hells Angels et deux autres groupes de bikers, dans la région de Belp (BE). 34 personnes avaient été interpellées par la police et de nombreuses armes avaient été saisies.

Récemment, la troupe a à nouveau fait parler d'elle à la suite d'une fusillade étant survenue à Genève. Jeudi 30 juin, le tribunal de Berne a condamné plusieurs prévenus de huit mois à dix ans et demi d'emprisonnement.

Les Hells Angels sont largement décrits par les médias comme la frange sombre de la contre-culture des années 1960, embrassant la liberté, la drogue et le rock'n'roll, mais aussi le crime et la violence. Des valeurs que le père fondateur Barger a semblé défendre en tout temps, au nom de la «loyauté» et surtout «l'honneur», jusqu'au dernier jour de sa vie, comme il l'a sous-entendu sur sa page: «Garde la tête haute, reste loyal, reste libre, et valorisez toujours l'honneur.» (mndl)