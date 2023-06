L'acteur britannique avait disparu lors d'une randonnée le 13 janvier dernier. Keystone

Les restes humains retrouvés sont bien ceux de l'acteur Julian Sands

L'acteur britannique, connu principalement pour son rôle face à Helena Bonham Carter dans le film A Room With A View en 1985, avait disparu lors d'une randonnée il y a cinq mois.

Plus de «International»

Les restes humains retrouvés dans une région montagneuse de Californie sont bel et bien ceux de l'acteur britannique Julian Sands. C'est ce qu'a confirmé le département du shérif du comté de San Bernardino.

«Le processus d'identification du corps situé sur le mont Baldy le 24 juin 2023 est terminé et a été identifié avec certitude comme étant Julian Sands, 65 ans, de North Hollywood. Le mode de décès fait toujours l'objet d'une enquête, en attendant d'autres résultats de tests. Nous tenons à exprimer notre gratitude à tous les bénévoles qui ont travaillé sans relâche pour localiser Monsieur Sands.» Le département du shérif du comté de San Bernardino dans un communiqué.

L'homme de 65 ans était porté disparu depuis le 13 janvier. Il n'était pas rentré d'une randonnée dans les montagnes de San Gabriel, au nord de Los Angeler. Des randonneurs avaient trouvé des restes humains samedi 24 juin, qui viennent d'être formellement identifiés.

Julian Sands, acteur, mais aussi randonneur et alpiniste confirmé, était surtout connu pour ses rôles dans des films tels que A Room With A View, Arachnophobia, Leaving Las Vegas et Warlock, ainsi que pour ses apparitions à la télévision, notamment dans la série Smallville.

Plus tôt ce mois, sa famille avait publié une déclaration disant qu'elle continuait de le garder «dans nos cœurs avec de beaux souvenirs».

Plus de photos du Titan, le sous-marin disparu dimanche: