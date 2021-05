International

Déconfinement

Covid et devinette politicienne: Macron et Castex sont sur une terrasse.



Macron et Castex relancent la France sur une terrasse☕

Aujourd'hui, mercredi 19 mai, la France a rendez-vous sur les terrasses après six mois de disette. Même les politiciens utilisent le kawa du matin pour faire leur petit coup de comm'.

Enfin! Les Français peuvent goûter au bonheur de la socialisation retrouvée avec l'ouverture des terrasses et le couvre-feu qui est repoussé à 21h. Une journée durant laquelle les réseaux sociaux de l'Hexagone vont se retrouver invariablement noyés de photos et de vidéos d'expresso et de Spritz.

Et même les politiciens s'y mettent. Macron et Castex en tête, comme pour se rapprocher des préoccupations du peuple. Un coup de comm' évidemment puisque les médias français était tous là.

Relancer la France? Oui, mais d'abord: café!

Au naturel (avec un garde du corps derrière Macron tout de même) Nous y sommes !

Terrasses, musées, cinémas, théâtres… Retrouvons ce qui fait notre art de vivre. Dans le respect des gestes barrières. pic.twitter.com/UXfOKur9D0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 19, 2021

La version course d'école médiatique Emmanuel Macron: "Il faut rester prudent (...) on n'est pas encore sorti [de l'épidémie], ce sont des étapes progressives de réouverture." pic.twitter.com/RRNMJexlcT — BFMTV (@BFMTV) May 19, 2021

Un autre angle? (Le garde du corps est moyen détendu...) Réouverture: Emmanuel Macron et Jean Castex partagent un café en terrasse pic.twitter.com/KbBqYsNmMh — BFMTV (@BFMTV) May 19, 2021

Ben alors Bruno, on boit du gel tout seul en faisant semblant de lire? L’art de vivre à la Française 🇫🇷 #tousenterrasse pic.twitter.com/qmynMAoe04 — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) May 19, 2021

