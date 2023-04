Le dalaï-lama a demandé à des garçons de lui sucer la langue

«Suce ma langue» le dalaï-lama choque et demande pardon

Le chef spirituel tibétain de 87 ans s'est excusé, lundi, après l’apparition d’une vidéo devenue virale et qui a choqué.

Les images d'un échange entre le dalaï-lama et un jeune garçon lors d'une rencontre organisée par la Fondation M3M sont devenues virales. La rencontre a eu lieu à Dharamsala, en Inde, où réside le chef spirituel tibétain. Outre les membres de la Fondation M3M, des étudiants étaient présents.

Au cours de son discours, filmé, un petit garçon demande un câlin au dalaï-lama. Ce dernier accepte et demande en retour un baiser sur la joue de l'enfant. Cependant, la scène dérape lorsque le dalaï-lama pose un baiser sur les lèvres de l'enfant, en relevant son menton. Il rigole ensuite et pose son front contre celui du garçon avant de sortir sa langue. On l'entend sire, dans la vidéo:

«Suce ma langue»

Les images en question 👇 Vidéo: twitter

Devant le tollé soulevé par ses actions, le dalaï-lama a présenté ses excuses «au garçon et à sa famille, ainsi qu'à ses nombreux amis à travers le monde, pour le mal que ses paroles ont pu causer».

La communication du prélat explique que celui-ci taquine les personnes qu'il rencontre «souvent de manière innocente et ludique, y compris en public et devant les caméras», poursuit le texte. «Il regrette cet incident.»

Le dalaï-lama s'engage pour une autonomie du Tibet par rapport à la Chine et a reçu le prix Nobel de la paix en 1989. Il a ensuite reçu de nombreuses invitations et rencontré des chefs d'Etat et des stars d'Hollywood.

L'attention portée à son égard s'est récemment quelque peu relâchée, ce qui est attribué à la diminution des voyages du dalaï-lama, mais aussi à l'influence économique et politique croissante de la Chine. (chl/afp)