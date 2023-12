«Beaucoup d'entre nous n'ont jamais connu d'autre monarque. La reine Margrethe est l'incarnation même du Danemark et, au fil des ans, elle a mis des mots et des sentiments sur ce que nous sommes en tant que peuple et en tant que nation»

Depuis la mort de sa cousine éloignée Elizabeth II, Margrethe est la dernière reine à régner en Europe . Plus de 80% des Danois se disent monarchistes et ils se sont déplacés par milliers pour célébrer son jubilé de 50 ans de règne l'an dernier.

Voici à quel point la Russie de Poutine s'en prend aux LGBT

Les personnes queer sont considérées comme des extrémistes en Russie depuis un jugement de la Cour suprême en novembre. Voici ce qu'elles endurent.

La communauté LGBTQIA+ en Russie a toujours eu une situation compliquée. Mais depuis un an, la situation des gays, lesbiennes et autres personnes queer, en Russie, devient de plus en plus difficile. En décembre 2022, le président Vladimir Poutine a signé une loi interdisant «la propagande gay». Avec de nombreuses conséquences pour les personnes LGBTQIA+.