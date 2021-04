International

Just Us, l'appli qui protège les conducteurs noirs de la police



Cette appli américaine qui protège les conducteurs noirs de la police

Une Américaine a créé une application baptisée «Just Us» pour protéger les conducteurs noirs en cas de contrôle de la police. Si la situation dérape, en deux temps trois mouvements, l'entourage et les alentours sont mis au courant.

Derrière «Just Us» ne se cache pas seulement un jeu de mots avec un principe qui fait actuellement trembler l'Amérique, «Justice». On y découvre aussi une Californienne préoccupée par la sécurité de son fils en âge de passer le permis et dont la couleur de peau pourrait, selon elle, le mettre en danger en cas d'interpellation par la police.

Raison pour laquelle en août 2020, Charmine Davis, psychothérapeute clinique en Californie, a lancé cette application mobile. Des milliers de personnes se sont manifestement reconnues dans son histoire ; depuis, Just Us compte plus de 3 000 utilisateurs.

Se sauver en trois fonctionnalités

L'application dispose de trois fonctionnalités principales:

L'option «Head's Up» informe des contacts désignés que l'utilisateur se fait actuellement arrêter par les forces de l'ordre . Elle envoie ensuite instantanément sa position, tout en démarrant un enregistrement vidéo en direct.

. Elle envoie ensuite instantanément sa position, tout en démarrant un enregistrement vidéo en direct. L'option «Help» diffuse la vidéo en direct et informe toute personne dans un rayon de 5 kilomètres qu'une personne dans les alentours a besoin d'aide.

et informe toute personne dans un rayon de 5 kilomètres qu'une personne dans les alentours a besoin d'aide. L'option «Check In» permet d'envoyer un message à des contacts désignés afin de leur signaler que l'utilisateur est en sécurité tout en indiquant sa position actuelle.

Toutes ces possibilités s'activent en les énonçant à voix haute. Un accès mains-libres primordial pour la fondatrice lorsqu'elle a créé l'appli.

«Nous savons que de nombreux incidents se produisent lorsque les gens commencent à chercher des choses dans leurs poches. C'est pour cela que l'activation vocale était si importante pour moi» abcnews

Conducteurs noirs et blancs: pas le même traitement

«Un permis de conduire signifiait pour moi qu'il allait se retrouver dans le monde extérieur et que je ne pourrais pas le protéger, explique la psychothérapeute en parlant de son fils. Je me suis demandée ce que je pouvais faire. Comment je pourrais rester connectée à lui sans faire stagner ce jeune homme qui était prêt à s'aventurer dehors!»

Une inquiétude qui s'expliquerait notamment par les arrestations inégales entre les conducteurs blancs et noirs, comme le démontre une étude de l'Université Stanford publiée dans la revue scientifique Nature Human Behaviour, aux États-Unis. D'après cette enquête, les conducteurs noirs sont 20% plus susceptibles d'être arrêtés que les conducteurs blancs, et 1,5 à 2 fois plus susceptibles d'être fouillés. Une autre étude menée par des chercheurs de Harvard révèle que les Noirs seraient plus de trois fois plus susceptibles d'être tués lors d'une rencontre avec la police.

Responsabiliser tous les Américains en leur confiant la protection d'autres citoyens est un autre aspect de Just Us que Charmine Davis tend à mettre en lumière. Et les fonctionnalités de l'application ne s'arrêtent pas qu'à la conduite. Selon la fondatrice, elles peuvent servir toutes les situations dans lesquelles quelqu'un se sent en danger, comme dans le cas de violences familiales ou d'agressions dans la rue. (abcnews)

