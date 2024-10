Ce mystérieux «point bleu» peut faire basculer l'élection américaine

Dans l'Etat du Nebraska, les démocrates misent tout sur le blue dot.

Le Nebraska est l'un des Etats les plus férocement républicains du pays. Ce qui n'empêche pas une région peuplée de vaillants démocrates de défier ce tsunami de rouge et de rêver de devenir un blue dot, comme en 2008 pour Obama et en 2020 pour Biden. Décryptage d'un véritable phénomène électoral.

Plus de «International»

Dans 12 petits jours, les Etats-Unis se choisiront leur 47e président. Tous les regards sont désormais tournés sur les Etats clés. On n'arrête pas de vous le rabâcher, mais la course à la Maison-Blanche est tellement serrée que certains experts redoutent déjà l'égalité parfaite, une fois Donald Trump et Kamala Harris sur la ligne d'arrivée. Ce scénario, bien que peu probable, fait déjà frémir les deux camps. La faute à un collège électoral composé de 538 membres - que l'on peut hélas et bêtement diviser par deux.

Un tel cas de figure ne s'est pas présenté depuis le 19e siècle, mais la Constitution américaine a déjà tout prévu. Dans le cas où Trump et Harris récolteraient chacun 269 grands électeurs, le président serait élu par la Chambre des représentants, alors que le Sénat se chargerait du vice-président. (Oui, en théorie, un outsider peut donc débouler de nulle part.)

Le principe? «Chaque Etat, quelle que soit la taille de sa délégation, disposerait d’une voix», rappelle le média NPR. Une configuration qui offrirait un avantage automatique à Donald Trump, sachant que les républicains contrôle 26 des 50 délégations. Autant dire qu'un gigantesque chaos politique est à redouter.

Si l'égalité parfaite est aussi peu probable, c'est notamment grâce au Nebraska. L'un des deux Etats (avec le Maine) à diviser les votes de son collège électoral. Pour faire simple: chaque district a droit à un grand électeur. C'est capital parce que le Nebraska, l'un des plus pauvres et les plus conservateurs du pays, abrite un district qui fait de la résistance: celui d'Omaha.

La ville la plus peuplée de l'Etat se transforme parfois en point bleu dans un océan de rouge, avec le pouvoir d'élire le candidat démocrate à elle toute seule. Comme ce fut le cas en 2008 pour Obama ou en 2020 pour Biden, le blue dot est ainsi devenu l'invité surprise de cette élection présidentielle. Au point qu'en une petite semaine, Robert Kennedy Jr. et Tim Walz ont atterri à Omaha pour tenter de convaincre les indécis.



Sur place, cet îlot possiblement démocrate s'est rapidement transformé en un véritable phénomène, voyant pousser des points bleus à tous les coins de rue. Image: CQ-Roll Call, Inc.

Cette année, les démocrates croient très fort au point bleu. Un élan que l'on doit à un couple qui passe désormais ses journées à peindre à la bombe, sur des panneaux, pour ensuite les distribuer à leurs voisins d'un district qui compte près d'un million d'habitants. Jason Brown et Ruth Huebner-Brown sont plutôt fiers du succès de leur démarche.

«Il y a trop de gens aux Etats-Unis qui ont l’impression que leur vote, leur voix, n’a pas d’importance. Honnêtement, il y a une part de vérité dans tout cela si vous vivez dans un Etat complètement rouge ou complètement bleu» Ruth Huebner-Brown, au New York Times

L'hystérie est telle que Facebook ou Reddit sont tombés amoureux du phénomène et, cette semaine, les électeurs démocrates d'Omaha sont allés jusqu'à offrir leur corps, dans un parc de la ville, pour faire voyager le petit point le plus déterminant de l'élection présidentielle américaine.

Les républicains grognent

Sans surprise, les conservateurs voient d'un très mauvais œil l'exception électorale du Nebraska, tentant régulièrement de mettre fin à cette division des votes qui affaiblit le candidat républicain. En avril dernier, Donald Trump et le commentateur Charlie Kirk ont déployé les grands moyens pour tenter de convaincre les législateurs de l'Etat de «revenir à un système à un tour».

«Le corps législatif du Nebraska peut faire en sorte que les voix électorales de son Etat servent à élire le candidat que la GRANDE majorité des Nebraskiens préfèrent» Charlie Kirk

Sans succès, puisque l'Assemblée législative du Nebraska, qui ne compte qu'une seule chambre (oui, cet Etat ne fait rien comme les autres), n'a pas adopté le projet de loi. Furieux, les trumpistes du district se sont alors vengés comme ils pouvaient, redoublant d'efforts dans la décoration de leur maison, au point de faire pousser des points rouges coiffés d'un mèche blonde.

Ces deux prochaines semaines, Omaha va aimanter toutes les tensions et tous les espoirs. Une ville surnommée «Obamaha» en 2008, qui est forcément devenue «Kamaha» cette semaine. Suffisant pour faire pousser le point bleu?