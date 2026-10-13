Epic Games est le studio américain à l'origine du jeu vidéo Fortnite. Image: www.imago-images.de

Ce géant du jeu vidéo fait un «immense virage» vers l'IA

Le CEO d'Epic Games, studio à l'origine de Fortnite, annonce une réorganisation «en vue d'une accélération maximale par l'IA». Ses développeurs devront notamment privilégier l'utilisation de Claude plutôt que d'écrire du code à la main.

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Epic Games, le studio américain à l'origine du jeu vidéo Fortnite, a entamé un «immense virage» vers l'intelligence artificielle (IA) pour accélérer le développement de ses jeux, a annoncé lundi son patron, Tim Sweeney. L'entreprise «réaffecte des développeurs pour se réorganiser en vue d'une accélération maximale par l'IA», a écrit le dirigeant sur le réseau social X.

Au même moment, l'agence Bloomberg a rapporté, citant des sources anonymes, qu'Epic avait reporté un jeu développé avec Disney, mettant en scène des personnages Marvel et Star Wars et initialement prévu pour mars. Selon un message interne d'un directeur du projet, les équipes doivent désormais produire ce jeu en priorité avec l'IA, notamment avec le modèle Claude de la société Anthropic, sans écrire de code à la main. Le géant du divertissement Disney a pris en 2024 une participation de 1,5 milliard de dollars dans Epic, en vue de créer un univers de jeux connecté à Fortnite.

«Le but n'est pas de faire la même chose avec moins de monde, mais de permettre à chacun ici de produire plus et mieux [...] et d'en faire profiter toutes les équipes qui utilisent Unreal», le moteur de jeu qu'Epic fournit aussi à des studios tiers, a ajouté Sweeney.

Tim Sweeney Image: www.imago-images.de

Plus de 1000 licenciements

L'annonce intervient alors que la place de l'IA dans les secteurs artistiques et créatifs suscite un très vif débat. Elle survient aussi environ six mois après qu'Epic a licencié plus de 1000 personnes, soit environ un cinquième des effectifs. Tim Sweeney avait alors invoqué la baisse de fréquentation de Fortnite, assurant que ces suppressions de postes n'étaient «pas liées à l'IA».

Interpellé par un internaute qui lui reprochait de ne pas mesurer l'hostilité suscitée par ce choix, il a répondu: «Notre rôle, en tant que fournisseur d'outils [...] pour une grande partie de l'industrie, est de concevoir pour le présent tel qu'il est et pour l'avenir tel qu'il sera bientôt. Personnellement, j'y suis favorable et je pense que cela donne plus de moyens aux créateurs».

Selon une enquête de l'association japonaise des éditeurs de jeux vidéo (CESA) publiée en septembre, près de 86% des développeurs japonais utilisent l'IA générative dans leur travail. Une autre enquête, menée par la Game Developers Conference (GDC) auprès de plus de 2300 professionnels du secteur, situe cette proportion à 36% en Amérique du Nord. (jzs/ats/afp)