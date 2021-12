sondage

Quel personnage Disney vous a-t-il marqué à vie?

Les films de Disney ont bercé notre enfance (et parfois, bien au-delà). watson a voulu pousser l'investigation plus loin, en mettant au point un classement psychologique très poussé. Participez au sondage!

Le fabricant de jouets britannique Pound Toy a récemment établi un classement des «personnages préférés de Disney au monde». Franchement? Nous avons été hyper déçus. Rien de très original: Mickey Mouse figure sur la première place du podium, suivi de la Fée Clochette et de Cendrillon en troisième place. Mouais.

On ne pouvait décemment pas se contenter de ça. Alors, pour approfondir ce sujet particulièrement futile concernant, nous avons créé notre propre sondage.

Quelle figure de Disney vous a-t-elle traumatisé? De qui étiez-vous secrètement amoureux quand vous aviez six ans et demi? Quel personnage auriez-vous voulu avoir comme pote dans la vie? On veut tout savoir.

Le mâle le plus sexy? John Smith Le prince Philippe Tarzan Hercule Le prince Naveen

Je ne sais pas si vous, mais perso cette moue de tête à claques me faisait craquer quand j'étais petite👇

L'héroïne féminine la plus badass? Mulan Pocahontas Rebelle Moana

Elles sont souvent munies d'arc et de flèches.

Le bonhomme le plus cuuuuuuuuuuuuuuute 🥰 Wall-E Polochon le poisson Pascal le caméléon domestique Stitch

(Si vous ne fondez pas, on ne peut plus rien faire pour vous...🥲)

La princesse la plus gnangnan? Blanche-Neige La princesse Aurore Belle Cendrillon

Mais au moins, elles chantent bien 💁‍♀️

Le modèle à suivre dans la vie? Baloo Timon et Pumba Olaf le bonhomme de neige Tamatoa le crabe shinyyyyy

Briller dans la nuit, c'est une belle philosophie de vie.

Le méchant le plus infect, pervers et vicieux? Scar La Mère Gothel Hadès Le juge Frollo

Mais comme on les aime, ces enflures.

Le personnage qui vous donne l’impression d’avoir consommé du LSD? Kuzco Merlin l'Enchanteur Le chat d'Alice au Pays des merveilles Le génie d'Aladdin

Moi, j'ai un petit faible pour Merlin et les trucs chelous qu'il fait avec sa barbe.

La plus pure fashion victim? Cruella d'Enfer Jafar Javotte et Anastasie La Reine de coeur

Dans tous les cas, leurs outfits sont top.

Le pauvre bichet pitoyable qui vous a définitivement brisé le coeur? Koda Bambi Dumbo Quasimodo

Moi, je choisis Koda. J'avais une peluche de lui, elle était super🐻

Le personnage qui a hanté vos nuits quand vous étiez enfant? La sorcière de Blanche-Neige Maléfique Judge Doom Ursula

Asseyons-nous un moment pour discuter de celle-ci et des milliers d'enfants qu'elle a envoyés chez le psy.

Le compagnon que vous auriez bien voulu avoir dans la vie? Mushu le dragon Sébastien le crabe Ray la luciole Dory

Je ne veux pas vous influencer, mais Ray a des fesses qui s'illuminent.

Le personnage à qui vous donneriez bien un ou deux neurones en cadeau? Le nain Simplet Les hyènes du Roi Lion Gaston, le gaillard qui essaie (sans succès) de séduire Belle Olaf le bonhomme de neige

Choix difficile puisque les films Disney regorgent de personnages tous plus idiots les uns que les autres.

Quel film est le plus profondément malaisan? Pinocchio Monstres et cie Blanche-Neige Alice au Pays des Merveilles

On se retrouve très vite pour les résultats du vote!