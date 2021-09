Testicules, impuissance: Nicki Minaj part en guerre contre le vaccin

Analyse

Roger Federer réussit un coup de maître avec son entrée en bourse

Le tennisman bâlois va accroître sa fortune grâce à l'arrivée à Wall Street de l'équipementier sportif «On Running», dont il est devenu co-entrepreneur en 2019. Une success story qu'éclaire un expert de la finance.

Quintuple vainqueur de l'US Open entre 2004 et 2008, Roger Federer a vécu beaucoup de succès à New York, et ce n'est peut-être pas fini. Car la start-up zurichoise «On Running», dont il est le co-entrepreneur depuis 2019, s'apprête à faire une entrée fracassante à Wall Street ce mercredi.

L'introduction en bourse devrait permettre à la firme de porter sa valorisation totale à plus de six milliards, et à Roger Federer d'élargir sa fortune. «Il deviendra fatalement plus riche, parce que son …