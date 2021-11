Le rappeur Booba est le premier rappeur français à lancer un morceau et un clip sous forme de NFT. Image: twitter

Booba a gagné 265 000 dollars grâce à son dernier clip sorti en NFT

En France, le rappeur est le premier artiste du genre à lancer un clip disponible sous forme de jeton non fongible, permettant de devenir propriétaire d'une oeuvre numérique.

Celui qui se fait également appeler le Duc de Boulogne semble avoir compris avant tout le monde comment monétiser sa musique avec les jetons non fongibles. Avec le morceau «TN» , le rappeur a divisé un clip exclusif en 25 000 jetons. Ses fans se sont rués dessus, générant plus 265 000 dollars en seulement quelques heures. Chaque exemplaire vendu du titre sera donc authentifié par un numéro de série unique.

Le NFT (non fongible token) résumé en trois lignes? C'est un jeton cryptographique qui permet de devenir propriétaire d'un morceau de musique, d'une vidéo, d'une œuvre d'art numérique ou encore d'un tweet.

D'ailleurs, le rappeur n'est de loin pas le seul à s'en mettre plein les poches: Publicité Un gosse de 12 ans fait fortune en vendant ses œuvres en NFT de Margaux Habert

Comment ça marche exactement?

Cinq cartes animées, renfermant chacune une séquence d’images du visuel, ont été mises en vente en édition limitée à 5000 exemplaires (soit un total de 25 000 exemplaires), comme l'explique interlude;

(soit un total de 25 000 exemplaires), comme l'explique interlude; Chaque utilisateur peut en acheter une, ou plusieurs, et recevra à l’issue de la vente, lundi 9 novembre, le clip de TN . Le site précise également que la carte offrira un accès à d’autres exclusivités à l’avenir;

. Le site précise également que la carte offrira un accès à d’autres exclusivités à l’avenir; 2h30 après l'ouverture de la vente, le spécialiste des cryptomonnaies Léo Simon annonce sur Twitter que 7000 NFTs ont d'ores et déjà été vendus. Booba a ainsi généré 195 000 dollars en très peu de temps:

Pour les curieux, les fans de Booba et les investisseurs potentiels, les NFTs du clip «TN» sont toujours disponibles à la vente ici, jusqu'à lundi prochain. Si jamais, il est possible pour une seule personne d'acheter plusieurs jetons non fongibles.