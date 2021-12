Ça vous tente une veste en «cuir humain» pour Noël?

PETA, l'organisation de défense des droits des animaux, lance une fausse boutique en ligne de vêtements en «cuir humain». C'est gore, mais c'est voulu.

Le site Urban Outraged ressemble à s'y méprendre à un véritable shop en ligne un peu fancy: le layout de la plateforme est dans des tons de rose poudré, on peut zoomer sur les produits en se baladant avec sa souris, il y a plusieurs tailles, des reviews élogieuses et c'est écrit que le shipping est gratuit.

Mais c'est en lisant la description des produits, comme la veste Avery, qu'on se dit que c'est chelou: «Le cuir de l'Avery est naturel et unique en son genre - après tout, il n'y a eu qu'une seule Avery. L'Avery a été fabriquée à partir de la peau la plus luxueuse, ce qui rend cette veste naturelle et unique. Comme Avery n'avait que 22 ans lorsqu'elle a été enlevée à ses amis et à sa famille, la veste devrait vieillir magnifiquement. Elle est arrivée pré-tannée et a ensuite été écorchée alors qu'elle était encore vivante, de sorte que tout signe de stress sur la peau est fortuit et doit être considéré comme un signe d'individualité.»

Alors, vous la mettez dans votre panier d'achats?

C'est évidemment une fausse boutique en ligne et des photomontages. Un mois avant les Fêtes, PETA, l'organisation de défense des droits des animaux, frappe fort en dénonçant la vente de produits en cuir. Quand on clique sur «Add to Bag», on arrive sur une autre page web encore plus gore qui donne plusieurs informations sur le cuir de vache, l'élevage des moutons pour leur laine, etc.

Et si le nom du magasin vous fait penser à un autre, le dénommé Urban Outfitters, c'est normal. PETA dénonce la vente de produits en cuir par cette célèbre enseigne et d'autres boutiques.

«Urban Outfitters ne vend peut-être pas de peau humaine, mais elle vend de la peau d'êtres sensibles. Ses magasins vendent déjà des textiles luxueux, sans animaux, il devrait donc être facile pour eux de ne vendre que ceux-ci et de supprimer tous les produits dérivés d'animaux» PETA sur leur site Urban Outraged

The Ricky Jacket, dans la section Vintage (pour ceux qui aiment la peau patinée).

C'est troublant comme certains articles ont l'air vrai. On peut voir des parties de visages humains sur des vestes, des dents humaines sur des chaussures et du sang humain suintant des sacs à main. Chaque produit porte le nom de la personne avec laquelle il aurait été créé.

Pour ces boots Meg, le site recommande de les cirer avec une crème au bois de santal, comme elle le faisait jadis.

«Le but de la campagne est de faire réaliser aux gens qu’il y a une vie derrière chaque article fait de peau animale qu’on retrouve sur les vêtements» Tracy Reiman, vice-présidente de PETA au New York Post

Le combat de l'organisation peut sembler extrême. La plupart des gens portent du cuir, que ce soit sur les chaussures, sur les sacs ou sur les vestes. Le combat de PETA contre la fourrure est plus facilement acceptable car peu de monde peut s'offrir un manteau en vison. N'empêche, il n'a jamais été aussi ringard et mal vu de porter de la fourrure de nos jours, chère ou pas, peut-être que ce sera le cas dans quelques années avec le cuir.

