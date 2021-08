Disney vous propose de vivre comme dans Stars Wars mais ça coûte un bras

Les lunettes d'Harry Potter et le chapeau d'Indiana Jones aux enchères

Les fans qui n'en peuvent plus d'attendre les prochains blockbusters peuvent patienter en s'offrant des pièces emblématiques d'Hollywood, qui seront mises en vente.

Plus de 1300 pièces emblématiques d'Hollywood seront mises aux enchères en juin et juillet. Les fans pourront notamment s'offrir:

Selon le directeur de la maison de ventes Prop Store, Brandon Alinger, les reliques de films sont de plus en plus à la mode et leur valeur augmente pour les collectionneurs. (ats)