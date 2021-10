Ce proche de Trump risque la prison, car il refuse de parler du Capitole

Trump bientôt de retour à la maison blanche?

L'ex-président est convaincu que le monde entier saura ce qui s'est réellement passé dans l'État de l'Arizona et que la fraude électorale sera dévoilée.

Maggie Haberman est l'une des journalistes politiques les plus connues aux États-Unis. Avant le New York Times, elle a travaillé pour le tabloïd New York Post. À l'époque, elle faisait régulièrement des reportages sur Trump et son clan. Elle est donc considérée comme l'une des journalistes les mieux informées sur Trump.

Récemment, Haberman a posté le tweet suivant: «Trump a dit à certaines personnes qu'il serait de retour à la présidence d'ici août.»

Sidney Powell, l'avocate qui, avec Rudy …