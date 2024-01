Melania Trump a annoncé le décès de sa maman, Amalija Knavs, à l'âge de 78 ans. image: watson

Melania Trump a perdu sa maman

La mère de Melania Trump, Amalija Knavs, est décédée à l'âge de 78 ans . D'où la discrétion de l'ancienne première dame ces dernières semaines, alors qu'on s'attend à son grand retour sur la campagne de son mari en 2024.

C'est sur son compte X que l'ex-première dame américaine a fait part de la triste nouvelle, dans la nuit de mardi à mercredi. «Amalija Knavs était une femme forte qui se comportait toujours avec grâce, chaleur et dignité», a salué sa fille. «Elle était entièrement dévouée à son mari, ses filles, son petit-fils et son gendre. Elle nous manquera au-delà de toute mesure et nous continuerons d’honorer et d’aimer son héritage.»

Son gendre, Donald Trump, a également partagé un hommage sur son compte Truth Social.

«C'est une nuit très triste pour toute la famille Trump!!! La grande et belle mère de Melania, Amalija, vient de partir pour un endroit magnifique dans le ciel. C'était une femme incroyable, et elle nous manquera bien au-delà des mots»

Cause inconnue

La cause de sa mort, à l'âge de 78 ans, n'a pas été révélée. On sait toutefois que la maman de Melania était «très malade», selon un discours que Donald Trump a prononcé lui-même devant les invités, lors de sa soirée du Nouvel An, à Mar-a-Lago.

Selon People, l'ancien président avait alors justifié l'absence de sa femme et de sa belle-mère en affirmant que: «Melania, une grande première dame, si populaire, que les gens adorent, est maintenant à l'hôpital avec sa mère. Sa mère, Amalija, est très malade, mais j'espère qu'elle s'en remettra.»

Viktor Knavs and Amalija Knavs, lorsqu'ils étaient encore les parents d'une First Lady, en 2017. Getty Images North America

Naturalisation sur fond de discorde

Née en 1945, Amalija Knavs, Ulcnik de son nom de jeune fille, a grandi entre l'Autriche et la Slovénie. Sa fille a déménagé aux Etats-Unis en 1996. C'est deux ans plus tard que Melania, qui a changé l'orthographe de son nom pour «Knauss» durant sa carrière de mannequin, rencontre Donald Trump lors d'une fête à New York. Selon les médias, Melania bénéficiait alors d'un visa dit «Einstein», ou EB-1, pour «individus aux capacités extraordinaires». Elle comptait à son actif la couverture du British GQ, avant de poser en Une de Sports Illustrated et d'autres magazines.

Elle est officiellement devenue citoyenne américaine en 2006, un an après avoir épousé le milliardaire.

Donald Trump et celle qui était encore «son amie», Melania Knauss, en 1998. Image: Sygma

Quant à ses parents, Amalija Knavs et son mari, Viktor, ils ont été naturalisés américains avec l'aide de Melania, en août 2018, dans le cadre d'un processus appelé la «migration en chaîne» - lequel permet aux citoyens adultes d'aider leurs proches à obtenir une carte verte et le statut de résident permanent.

Manque de bol, c'est un processus que Donald Trump avait dénoncé avec véhémence un an plus tôt, sur les réseaux sociaux: «LA MIGRATION EN CHAÎNE doit cesser maintenant! Certaines personnes entrent et amènent avec eux toute leur famille, qui peut être vraiment méchante. CE N'EST PAS ACCEPTABLE!», avait-il tweeté. Des propos qui, forcément, avaient provoqué quelques haussements de sourcils chez les détracteurs du futur président.

«Je suppose que lorsqu'il s'agit de la famille de Melania, il s'agit de 'réunification familiale' et ça doit être applaudi. Pour tous les autres, c’est une 'migration en chaîne' et il faut y mettre fin» Ana Navarro-Cárdenas, une stratège républicaine, sur X.

Donald, Melania, leur fils Barron, ses parents et le père Noël, en 2008. Image: Archive Photos

Cela n'a pas empêché Donald Trump de nouer des liens cordiaux avec ses beaux-parents. A l'époque. Amalija et Viktor Knavs vivaient dans un penthouse de la Trump Tower, à Manhattan. Par la suite, ils ont passé du temps à la Maison Blanche et à Mar-a-Lago, où ils étaient installés depuis quelques années. (mbr)