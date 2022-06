Sous la houlette de neuf élus - sept démocrates et deux républicains (rejetés par leur parti) -, cette commission déroule, depuis mi-juin, lors d'auditions publiques, un récit plaçant Donald Trump et son entourage au cœur d'une «tentative de coup d'Etat». Vidéos et témoignages à l'appui, ils détaillent méticuleusement les pressions exercées de toutes parts par le milliardaire pour se maintenir au pouvoir, jusqu'à l'assaut du Capitole par ses partisans le 6 janvier 2021.

Et d'enchaîner: «Ce soir-là, je me souviens avoir ressenti pour la première fois de la peur et de la crainte vis-à-vis de ce qui pourrait se passer le 6 janvier» .

«Des fellations pendant 5h»: les victimes de Jacquie et Michel témoignent

En juin, Michel Piron, propriétaire du plus grand site pornographique de France, a été mis en examen. Plusieurs femmes ont déposé plainte et témoigné sur les violences infligées parfois pendant des années.

«Et là, huit hommes sont arrivés, tous cagoulés. Ils me violent et m'injurient. Moi, j’avais mal et je tentais de repousser mes agresseurs. Je pensais que j’allais vivre ma dernière heure». Jessica est l'une des trois victimes qui témoignent dans le Monde. Le journal a eu accès aux témoignages du dossier Jacquie et Michel, le plus grand site pornographique français. Les récits ont été publiés lundi 27 juin et reviennent sur les sévices subis par plusieurs femmes. Michel Piron, le propriétaire de la plateforme, a été récemment mis en examen pour complicité de viol et traite d'êtres humains en bande organisée.