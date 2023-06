Trump prévoit un dîner à 2 millions de dollars en sortant du tribunal

D'autant que le candidat doit affronter un adversaire bien financé: Ron DeSantis, qui s'est attiré le soutien de certains des plus grands donateurs du parti. Après le lancement de sa campagne fin mai, le gouverneur de Floride a levé plus de 8 millions de dollars.

On ignore également combien de privilégiés assisteront au dîner intime. Ni quel sera le menu de ce dîner aux chandelles pour ce prix. Des mini-burgers en or massif? Un gâteau à étages en forme de tête de Trump? Contacté par watson, le Trump National Golf Club de Bedminster n'a pas souhaité nous détailler les mets servis.

Lors d'une collecte similaire organisée l'an dernier, le billet comprenait une photo, et, «sur demande», «des opportunités de golf privées avec le président Donald J. Trump». Quant aux donateurs moins généreux, ils pourront tout de même se consoler avec d'autres «avantages», comme une «réception VIP avec des élus et des invités spéciaux». L'invitation ne donne pas plus détails.

Selon Politico, il avalera aussitôt les trois heures de vol qui le séparent de son club de golf de Bedminster, dans le New Jersey, où il a rendez-vous à 20h15 pour un discours, suivi d'un dîner «intime» aux chandelles, en compagnie de ses plus généreux donateurs.

C'est bien connu, rien ne peut couper l'appétit de Donald Trump . Pas même un passage de quelques heures par le tribunal, ni la prise de ses empreintes digitales - un moment fort peu plaisant, on s'en doute. Bien au contraire: sitôt terminée sa comparution au palais de justice de Miami, ce mardi, pour manipulation et conservation de documents classifiés, l'ex-président affamé a du pain sur la planche.

L'ex-première ministre britannique Theresa May, elle, n'a pas eu besoin de payer 100 000 dollars pour partager verres de champagne et de Coca-Cola avec Donald Trump.

Si Trump tombe, les Etats-Unis craignent la «guerre civile»

Le souvenir du Capitole remonte à la surface: Ce mardi, Donald Trump est attendu dans un tribunal fédéral de Miami barricadé et sous haute tension, dans l'affaire retentissante des archives présidentielles. Pour certains, cet «acharnement» mérite «représailles», «châtiments», «expéditions punitives». On parle même d'une «guerre civile». Des menaces prises au sérieux.

Octobre 2019, Trump prévient tout le monde sur Twitter: sa destitution «provoquera une guerre civile» dont le pays «pourrait ne jamais se remettre». Juin 2023, quelques minutes après son énième inculpation, un forum d'extrême droite (baptisé The Donald) plie sous les assauts sans équivoque: «Nous devons commencer à tuer ces putains de traîtres». En pleine campagne présidentielle, on ne parle donc plus de revanche électorale, mais de «tuerie de masse» quand il s'agit de défendre un poulain en difficulté. Certes, rien de bien neuf sous le ciel MAGA, mais une nouvelle intensité, qui effraie non seulement les démocrates, mais inquiète les politologues rompus à l'étude des violences en politique.