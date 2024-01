Les curieuses marques rouges repérées sur les mains de Donald Trump, mercredi, ont suscité un flot de spéculations sur son état de santé. watson

Trump a-t-il la lèpre? De mystérieuses taches sur ses mains interrogent

A l'issue de son procès au civil à New York ce mercredi, Donald Trump s'attendait probablement à faire la Une des journaux... mais certainement pas pour des accusations de maladie vénérienne.

Avouons-le. S'il y a bien une chose qu'on adore tous, c'est de tirer des conclusions un brin hasardeuses sur l'état de santé des célébrités, sur la seule base de quelques indices physiques. Que ce soient les doigts gonflés de Charles III, les mains bleutées de feu Elizabeth II ou encore la tronche bouffie de Vladimir Poutine, nous éprouvons tous un malin plaisir à débusquer les petites failles des puissants.

Une manière de nous rassurer, sans doute, et de nous rappeler qu'ils sont vulnérables. Cette semaine, au tour de l'ancien président Donald Trump de faire l'objet des rumeurs et des théories du complot les plus folles.

La syphilis?

C'est suite à son habituel salut aux caméras, à la sortie de sa Trump Tower de Manhattan, que les observateurs aguerris ont commencé à s'exciter. Sur la paume droite de Donald Trump? D'étranges marques rouges assez semblables à des ampoules. Un patchwork entre l'index droit et le pouce.

Il n'en fallait pas plus pour que chacun y aille de sa théorie. Selon le stratège démocrate et ancien conseiller de Bill Clinton, James Carville, «cela ne ressemble pas à des coupures». «Ça ressemble à des plaies», interprète le septuagénaire dans un podcast en ligne sur YouTube. «Jai demandé à un certain nombre de médecins quel problème de santé se manifestait par des plaies aux mains, et la réponse est immédiate et unanime.»

Ouiiii?

«Syphilis secondaire. Je pense qu'il y a de fortes chances que cet homme ait la chtouille» James Carville, stratège démocrate et ancien conseiller de Bill Clinton, sur le podcast Politicon.

Hmhm. Si cette infection sexuellement transmissible se manifeste effectivement par des plaies sur les mains quatre à huit semaines après l'infection initiale, rien ne nous dit que Donald Trump souffre effectivement d'une maladie vénérienne. L'ancien conseiller politique, James Carville, qui n'a jamais caché le peu de sympathie que lui inspire Donald Trump, a reconnu qu'il n'avait aucune preuve et que la photo aurait pu tout aussi bien être trafiquée.

D'autres théories

C'était sans compter sur les internautes, ce bastion de connaissances médicales fiables et d'idées raisonnables, qui n'ont pas tardé à affluer avec leurs propres suggestions. Lèpre à un stade précoce, gonorrhée, brûlures, zona, ampoules, dommages causés par une chute, herpès, engelures après ses meetings lors des caucus glacials de l'Iowa ce week-end: autant de pistes évoquées sur les réseaux sociaux pour justifier ces mystérieuses marques écarlates. Sans oublier l'abus de ketchup, du fer à lisser ou encore de l'encre rouge dégoulinant de documents classés «Secret défense».

Si les animateurs du «Morning Joe» de la chaîne MSNBC planchent, eux, sur des traces de sang ou de marqueur rouge, voire le signe qu'il aurait tapé du poing au tribunal, des spécialistes ont émis des suppositions plus banales.

Le professeur Jonathan Reiner, de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'université George Washington, a indiqué sur X que l'ancien président aurait pu se blesser lors d'une chute, étant donné «qu'il n'est pas rare que des personnes de 77 ans tombent». Aïe. Pas sûr que ça plaise à l'intéressé, qui clamait le jour même lors d'un rassemblement que:

«J'ai l'impression d'avoir environ 35 ans. Je me sens mieux maintenant qu’il y a 30 ans » Donald Trump, le jour-même de la photo.

Business Insider, de son côté, est allé demander conseil auprès du Dr Joshua Zeichner, professeur agrégé de dermatologie à l'hôpital Mount Sinai de New York. Son diagnostic officieux? On n'en sait fichtre rien.

«Les éruptions cutanées sur les mains peuvent être causées par divers facteurs, allant des infections aux conditions inflammatoires, en passant par les expositions externes»

Selon lui, la source des éruptions peut aller de la prise de son club de golf, au contact avec du jus de citron vert, en passant par une piqûre d'insecte. Bref! Des causes potentielles aussi nombreuses qu'innombrables. Rien, à ce jour, qui prouve en tout cas que Donald Trump n’ait jamais été atteint de la syphilis.

Le mystère s'épaissit d'autant plus que, quelques heures plus tard, alors que Donald Trump avait quitté New York pour un rassemblement électoral dans le New Hampshire, les mystérieuses marques avaient disparu des images et des vidéos. Une théorie?