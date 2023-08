Cette semaine, Donald Trump risque d'entrer dans l'histoire avec une photo d'identité judiciaire. images: getty, montage: watson

La photo de Trump qui vaudra des millions

Le candidat multiaccusé a jusqu'à vendredi pour se constituer prisonnier dans l'Etat de Georgie. Une étape judiciaire cruciale qui pourrait notamment déboucher sur un célèbre mugshot, le premier pour un ancien président des Etats-Unis.

Plus de «International»

Paris Hilton, Bill Gates ou Justin Bieber y ont eu droit. C'est dire si l'exercice, tellement américain, est ordinaire. Le mugshot, ou photo d'identité judiciaire en français, est un passage quasi obligé lorsqu'on se fait pincer en pleine infraction aux Etats-Unis. Conduite sous l'emprise d'une drogue pour l'héritière, conduite en état d'ébriété pour le beau gosse de la pop et excès de vitesse sans permis en poche pour le fondateur de Microsoft. Du menu fretin, comme on entend communément dans les commissariats.

Bill Gates avait 20 ans en 1975. Et son arrestation par la police d'Albuquerque ne l'avait manifestement traumatisé. dr

Cette semaine, il faudra avoir le ventre bien accroché puisque c'est Donald Trump qui risque d'y passer. Et l'infraction est autrement moins anecdotique. Inculpé la semaine dernière pour tentative de manipulation de la présidentielle de 2020 en Georgie, l'ancien président a jusqu'à vendredi 25 août pour se constituer prisonnier dans l'établissement pénitentiaire du comté de Fulton. Et, contrairement aux dernières affaires, où les tribunaux ont jugé Donald Trump suffisamment connu pour l'en dispenser, en Géorgie, on ne badine pas avec le mugshot.

«À moins qu'on m'impose le contraire, nous suivrons nos pratiques habituelles, et donc peu importe votre statut, nous aurons de quoi vous faire une photo d'identité quand vous arriverez» Pat Labat, shérif du comté de Fulton, le 1er août dernier

Le shérif Pat Labat a raison de craindre une éventuelle directive particulière qui tomberait d'en haut. Lundi, l'armée d'avocats du candidat républicain avait rendez-vous au tribunal fédéral d'Atlanta pour négocier les conditions d'arrestation de leur célèbre client. Au programme notamment, les conditions financières de sa mise en liberté sous caution et celles du fameux mugshot.



Résultat, Trump devra notamment s’acquitter d’un montant de 200 000 dollars pour repartir libre et ne pas utiliser les médias sociaux pour faire pression sur les coaccusés ou les témoins potentiels.

Un plan machiavélique

Selon plusieurs sources proches de Donald Trump, il n'y tiendrait pas particulièrement, mais pourrait largement s'en servir s'il se retrouvait dos au mur (dans tous les sens du terme). Entrer dans l'histoire en devenant le premier président des Etats-Unis à poser en vulgaire tôlard n'a rien de très excitant. Surtout lorsqu'on rêve de rempiler en 2024. Mais Trump n'est pas un président (et un prisonnier) comme les autres. S'il devait y passer, il y a fort à parier qu'il utilisera le cliché pour asseoir son statut de martyre, face à une justice «manipulée par Joe Biden et l'Etat profond».

On chuchote aussi, notamment dans les couloirs politiques de la chaîne NBC, que l'accusé compte se constituer prisonnier mercredi, pile le jour du premier débat républicain à Milwaukee (auquel il ne participera pas). Histoire, vous l'aurez compris, de le pourrir à sa manière. Un triple pied de nez, puisque cette joute très attendue est organisée par le comité national de son parti et retransmise en direct par Fox News, deux piliers républicains avec lesquels notre homme est précisément en froid.

Sans oublier que, selon le New York Times, Trump pourrait offrir le soir même une interview exclusive sur Twitter, au pire ennemi de la chaîne populiste américaine: Tucker Carlson. De quoi s'attendre à un spectacle judiciaire digne de la grande époque d'O.J. Simpson.

Tout savoir sur le débat: Trump compte semer le «chaos total» lors du débat télévisé

Inutile de préciser que si Donald Trump devait se retrouver immortalisé en tunique orange, le cliché vaudra de l'or et deviendra instantanément la photographie la plus recherchée au monde. Ses avocats feront évidemment tout pour que le mugshot ne soit pas diffusé, mais les exceptions à la règle sont rares. Et puis, lorsqu'on parle du prisonnier Donald Trump, il faudra compter sur des médias américains qui seront prêts à piller leurs économies pour soudoyer grassement tout employé du pénitencier qui rêve d'une retraite (très) anticipée.



En d'autres termes, si le candidat républicain passe devant l'objectif, le résultat ne restera pas bien longtemps dans un tiroir.

Combien Trump pèse-t-il?

Et c'est plutôt cocasse puisque Donald Trump lui-même s'amuse à diffuser de faux portraits d'identité judiciaire sur son réseau social.

Bien sûr, il y est inscrit «non coupable», mais le milliardaire sait qu'il doit préparer ses apôtres à une telle éventualité. Il faut dire que pour faire monter la contestation et s'assurer de la fidélité de sa base électorale, le candidat a tout intérêt à maîtriser la ligne éditoriale de cet éventuel moment hautement historique.

Pour l'anecdote, sachez que le mugshot est quasi toujours accompagné de la taille et du poids du prisonnier. Sur ses faux clichés utilisés comme outil de propagande, le milliardaire les exagère volontairement, mais, sur plusieurs sites, les paris vont déjà bon train: combien pèse réellement Donald Trump? En 2019, lors de l'examen médical ordinaire du président, il atteignait les 119 kilos. S'il est en surpoids, il blâmait à l'époque la cuisine de la Maison-Blanche, ouverte et à sa disposition de jour comme de nuit.

Plus sérieusement, on rappelle enfin que ce futur procès est le plus dangereux pour le candidat à la présidentielle de 2024. Non seulement il ne pourra pas se gracier en cas de condamnation (ce n'est pas une affaire fédérale), mais il risque plus de vingt ans de prison et son procès sera filmé. Reste à savoir si, mercredi, Donald Trump viendra effectivement (et une nouvelle fois) dynamiter la démocratie américaine.