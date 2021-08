L’ancien président américain a profité de son dernier meeting devant 45 000 supporters, pour critiquer son successeur à la Maison-Blanche, Joe Biden.

Pour Donald Trump, l’occasion était trop belle et il ne l’a pas laissée passer: l’ancien président a profité d'un meeting en Alabama pour critiquer celui qui l’a privé d’un second mandat, comme le rapporte la RTBF.

Face à 45 0000 fervents supporters, il a promis que son mouvement «Save America» (sauvez l'Amérique) était plus vivant que jamais. Donald Trump a longuement parlé de la situation en Afghanistan et des talibans.