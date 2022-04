Un milliardaire bien connu a lancé sa chaîne avec une interview choc de Trump

Sinon, au menu des échanges entre l'ancien chef d'Etat américain et le journaliste: l'élection perdue de Trump, ses menaces à l'encontre de Vladimir Poutine quand il était au pouvoir (Trump assure qu'il a menacé son homologue russe Vladimir Poutine «comme on ne l'avait jamais menacé auparavant») et de l'invasion de l'Ukraine. Bref, tout un programme. (mbr/ats)

Finalement, l'interview s'est révélée bien moins houleuse que prévu. Les deux hommes en ont surtout profité pour taper un bon coup sur le couple entre Meghan Markle et le prince Harry, pour lequel ils n'ont pas caché leur dédain. Bilan de leur «analyse»: le prince est contrôlé par son épouse et que le couple finira par se séparer.

Présentateur star, interview de Donald Trump et concurrence affichée à la BBC: c'est le programme de la nouvelle chaîne britannique, diffusée en interview et lancée lundi par le milliardaire Rupert Murdoch.

Les organisateurs de Coachella prennent un peu The Weeknd pour un c...

El Chapo, Haïti, Ukraine: Sean Penn est-il un combattant ou un touriste?

L'acteur américain Sean Penn surgit là où il y a le feu: après sa rencontre avec le roi de la drogue El Chapo, le voilà en Ukraine à côté du président Zelensky. Mais à quoi joue-t-il?

Sean Penn, 61 ans, doublement oscarisé, a joué un large éventail de personnages, du meurtrier dans le couloir de la mort (Dead Man Walking) au maire gay assassiné (Milk). Il a également adapté des romans de Friedrich Dürrenmatt (The Pledge) et Jon Krakauer (Into the Wild) à l'écran, mais pas seulement. L'acteur a aussi a apporté son aide à Haïti après le tremblement de terre, a rencontré le roi mexicain de la drogue El Chapo pour une interview et a défendu la politique sanitaire de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pendant la pandémie de coronavirus.