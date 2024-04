Kristi Noem, la trumpiste au lance-flammes qui tue des chiots

La gouverneure du Dakota du Sud, vice-présidente potentielle de Donald Trump. image: getty, montage: watson

Kristi Noem, la trumpiste au lance-flammes qui flingue des chiots

La potentielle vice-présidente du candidat Trump a tué Cricket, son chiot âgé de 14 mois, en raison d'une «personnalité agressive». Un geste qui «choque» l'Amérique. Mais ce n'est pas la première fois que cette républicaine de 52 ans transforme ses frasques en arme politique. Du lance-flammes pour Noël au Covid-19, en passant par ses nouvelles dents blanches, Kristi Noem est prête à tout pour aborder son mentor. Jusqu'au crash?

On doit tout ce fatras à Kristi Noem. Mais aussi au Guardian, qui a révélé l'affaire vendredi soir. La gouverneure du Dakota du Sud a froidement tué Cricket, son chiot âgé de 14 mois, en raison d'une «personnalité agressive». Une fois n'est pas coutume, le cadavre n'a pas été déterré par un ennemi politique, mais par la gouverneure du Dakota du Sud herself, dans ses mémoires à paraître.

«Ce n’était pas un travail agréable, mais il fallait le faire. Et une fois terminé, j’ai réalisé que j’avais un autre boulot désagréable sur le feu» Kristi Noem, gouverneure du Dakota du Sud

Vous l'aurez compris, son jeune braque à poils durs, supposé chasser le faisan une fois adulte et dressé, ne fut pas la seule victime de la cow-girl républicaine de 52 ans. Une chèvre, «méchante», «pas castrée», qui fouettait «le musc et le rance» et «s'attaquait aux enfants» a, elle aussi, pris une balle dans la tête. Cette surprenante confession n'en finit plus d'émouvoir les Américains. Selon une étude réalisée par un institut de sondage démocrate (New River Strategies), 81% des citoyens désapprouvent le «meurtre du chiot de Noem».

Ce n'est pas un scoop, l'animal mignon suscite une empathie souvent plus tenace et convulsive que n'importe quel être humain. Or, ici, l'émotion n'est pas le seul leitmotiv de ses nombreux détracteurs, puisque Kristi Noem est pressentie pour devenir la colistière du candidat Donald Trump. Et la question, la seule qui demeure très endurante depuis vendredi, est la suivante:

«Une tueuse de chiots peut-elle devenir vice-présidente des États-Unis?» (Et merci au Courrier International de l'avoir si précisément posée en titre de son article publié dimanche soir.)

Il n'en fallait donc pas plus pour que tout le parti démocrate, rebaptisé «Dogmocratic Party» le temps d'un communiqué unanime et ulcéré, affiche ses chiens sur les réseaux sociaux, à l'appel du gouverneur du Minnesota, Tim Walz. Joe Biden et Kamala Harris poseront, eux aussi, fièrement avec les leurs, en précisant qu'ils sont «parés pour le week-end».

Kristi Noem, elle, a décidé de ne pas se laisser emporter par le scandale, tel un parasol dans la tempête. Droite dans ses santiags, la gouverneure a martelé en ligne, dimanche soir, que «nous aimons les animaux, mais des décisions difficiles comme celle-ci arrivent tout le temps dans une ferme». Nul besoin d'être un politologue aguerri pour comprendre que de la campagne à... la campagne, il n'y a qu'un pas.

Pour The Guardian, notamment, ça paraît évident que le travail «difficile, désordonné et laid» que la républicaine se doit d'abattre à la ferme est une métaphore du cheni à nettoyer dans un pays salopé par Joe Biden.

Le titre de son bouquin laisse d'ailleurs pas mal d'indices:

«Pas de retour en arrière: la vérité sur ce qui ne va pas en politique et comment faire avancer l'Amérique» Titre des mémoires de Kristi Noem, en librairie le 7 mai.

Kristi Noem, en 2019, avec le président Trump à la Maison-Blanche. Getty Images North America

En vérité, on pourrait se poser une seconde question: pourquoi diable Kristi Noem se tire-t-elle une balle dans le pied? Car dans le lot des citoyens et élus outrés par son geste, on trouve aussi bon nombre de républicains. Comment le «meurtre d'un chiot» peut-il devenir une arme politique à son avantage? Même pour une trumpiste archiconvaincue? Car, sans surprise, les associations de défense animale se sont levées d'un bond, condamnant la cruauté de la politicienne, qui «ne parvient manifestement pas à saisir les concepts politiques essentiels d’éducation, de coopération, de compromis et de compassion». Sans oublier que «86 millions d'Américains possèdent au moins un animal de compagnie».

La gouverneure de Dakota du Sud ne s'est pas embarrassée d'une larme de crocodile ou d'une excuse en carton, pour emmener Cricket dans une carrière, avant de l'abattre. Ce chien, elle le «détestait», n'était pas vieux ou malade et n'avait pas eu le temps ni même l'envie de mordre le mollet d'un gamin. Juste un «assassin en puissance», qui aurait «attaqué des poulets», jugé (un peu vite) «impossible à éduquer». Avec une bonne dose d'ironie, le New York Magazine a listé les raisons qui auraient pu pousser Kristi «à nous dire tout cela».

C'est une piètre politicienne. Elle l'écrit d'ailleurs elle-même dans son bouquin: «Je suppose que si j’étais meilleure politicienne, je ne raconterais pas cette histoire». Le magazine cite notamment l'aventure traumatique de Seamus, le setter irlandais du républicain Mitt Romney. En 2012, le candidat à la présidentielle avait trimballé son «chien diarrhéique sur le toit de la voiture familiale». Un scandale qui aura même droit à sa Elle l'écrit d'ailleurs elle-même dans son bouquin: «Je suppose que si j’étais meilleure politicienne, je ne raconterais pas cette histoire». Le magazine cite notamment l'aventure traumatique de Seamus, le setter irlandais du républicain Mitt Romney. En 2012, le candidat à la présidentielle avait trimballé son «chien diarrhéique sur le toit de la voiture familiale». Un scandale qui aura même droit à sa page Wikipédia Elle veut impressionner Donald Trump, qui déteste copieusement les chiens. Elle se sabote toute seule, parce qu'elle rêve de sortir de la liste des VP potentiels, mais n'ose pas l'avouer publiquement. (Une raison peu crédible.)

Politique du lance-flammes

Si ce déballage peut paraître étrange, la farm-girl passionnée de rodéos n'en est pas à sa première controverse volontairement politisée. En décembre 2022, alors que le Dakota du Sud croule sous les flocons et les températures négatives, Kristi recevra un lance-flammes pour Noël. L'épilogue d'un long désir exprimé une première fois deux ans plus tôt: «C'est trop tard pour rajouter un truc à ma liste de cadeaux?», demandait-elle d'un air narquois, sur Instagram, où l'Amérique la découvrait avec un imposant lance-flammes entre les mains.

Un message entendu par ses employés, qui lui offriront l'engin flanqué d'une dédicace sous la gâchette. Pour Noem, ce sera l'occasion de clamer qu'elle est «la seule candidate républicaine capable de porter le flambeau MAGA», se qualifiant du même coup de «meilleure gouverneure de toute l'Amérique». Evidemment pro-gun, la première femme gouverneure de toute l'histoire de son Etat poussait ainsi le bouchon un poil plus loin que les nombreuses élues ultraconservatrices qui se mettent en scène avec un flingue. A l'époque déjà, les républicains plus modérés hurlaient à la provocation de trop.

Elue une première fois gouverneure en 2018, après une décennie passée au Capitole comme discrète représentante de la Chambre, Kristi Noem se montre chaque année plus clivante. Depuis qu'elle trumpise sa politique et ses apparitions médiatiques, même les républicains du Dakota du Sud se montrent partagés. Certains lui reprochent aujourd'hui d'ignorer les problématiques de son propre Etat, trop attirée par une carrière nationale qui, malgré le foin que la quinqua est capable de susciter, n'a pas encore vraiment décollé.

Kristi et Donald, en plein rallye dans l'Ohio, en mars 2024. Getty Images North America

En quelques petites années, on lui reprochera aussi d'être intervenue de manière cavalière pour que sa fille Kassidy décroche un job et une liaison extraconjugale avec Corey Lewandowski, l'ancien directeur de campagne de Donald Trump. Des «conneries puantes», se contentera de réagir la principale intéressée, malgré tout ravie de squatter l'actualité «de tout le pays», analysera le Washington Post.

«Ses décisions politiques semblent souvent guidées par la recherche de moyens de se faire connaître sur les questions nationales» Le Washington Post , en 2021

A l'instar du chiot qui a fini avec une balle entre les deux yeux, la plupart des faits et gestes de Kristi Noem se cognent contre les bonnes mœurs dont elle se réclame. Cette proud mum de trois enfants, chrétienne pur jus au point de «craindre Dieu», fiche à chaque fois un peu plus le bordel dans les grandes valeurs républicaines. Même le discret Byron, son époux depuis plus de trente ans et «Proud First Gentleman de Madame la gouverneure», peine à contenir la bête.

instagram de Byron Noem

Une «Miss Trump» en téléchargement

Il y a un mois, le New York Times s'est penché sur «la Trumpification de Kristi Noem». Une transformation consciente, flagrante, déroulée étape par étape et entamée il y a quelques années déjà. Tous semblent d'accord pour dire que c'est le milliardaire républicain qui est visé. Dernier palier en date? Ses nouvelles dents. Très blanches et... très controversées, puisque la gouverneure aurait joué à l'influenceuse pour une clinique dentaire basée au Texas: «Elle montre à Trump qu’elle sait bosser devant la caméra, qu’elle a ce truc de star hollywoodienne qu’il souhaite sur scène avec lui. Elle ressemble pratiquement à un membre de sa famille. Une cousine?», analyse le stratège républicain Ron Bonjean.

«Pour que M. Trump comprenne qu'elle fait déjà partie de son équipe, il ne lui reste plus qu'à la regarder» Samantha N. Sheppard, professeur de cinéma et études sur les médias à l’Université Cornell, au New York Times

En 2023, à Rapid City, dans le Dakota du Sud. Getty Images North America

Une transformation physique, mais surtout politique, qu'elle a démarrée en 2020, en s'opposant à toutes les mesures anti-Covid du gouvernement. Résultat, le Dokota du Sud accusait l'un des taux de mortalité les plus élevés du pays. Ce qui n'avait pas durablement écorné sa popularité. Mais depuis l'annonce de la mort de Cricket, vendredi, la cote de Kristi Noem est en chute libre chez les bookmakers en ligne.

De quoi enterrer définitivement les ambitions nationales et la course à la vice-présidence de la «Jeffrey Dahmer avec des facettes dentaires», comme la surnomme l'ancien conseiller de Barack Obama, Tommy Vietor? Il est sans doute trop tôt pour le savoir. Mais si derrière cette confession meurtrière se cache un défi politique, il est très (très) risqué. Donald Trump, qui décrit le bouquin de Kristi comme «l'histoire percutante d'une vie très intéressante», n'a pas encore réagi à la polémique, qui ne désenfle pas.