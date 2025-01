Le 13 juillet 2024, Donald Trump a réchappé à une tentative d'attentat en Pennsylvanie. images: keystone/ap, montage: watson

Trump veut nommer ce héros, mais il y a un problème

La nomination du nouveau patron du Secret Service est imminente. Et, selon des sources bien informées, le 47e président des Etats-Unis aurait jeté son dévolu sur un proche qui prendrait une balle à sa place. Mais...

Depuis la tentative d'assassinat contre Donald Trump à Butler, en Pennsylvanie en juillet dernier, l'agence notamment chargée de la protection rapprochée du président est surveillée à la loupe. Rappelez-vous, en plein meeting, un individu qui avait pu se hisser sur un toit aux alentours avait égratigné l'oreille du milliardaire d'une balle de fusil.

Dans la foulée et sous une pluie de critiques, Kimberly Cheatle, directrice du Secret Service (à ne pas confondre avec les services secrets), avait démissionné de son poste, consciente d'avoir «échoué à protéger Donald Trump».

Alors que l'intérim est encore aujourd'hui assumé par Ronald Rowe, la nomination du futur patron du Secret Service est au cœur de l'attention aux Etats-Unis. Et, selon des sources bien informées, le 47e président aurait jeté son dévolu sur un proche. Et cet homme est précisément entré dans l'histoire ce fameux 13 juillet 2024. Lorsque Donald Trump, le visage en sang, avait su s'extirper de sa garde rapprochée pour pouvoir lever le poing devant la foule de supporters horrifiés, Sean Curran était sur l'estrade pour le protéger.

Ce n'est pas tous les jours que l'on peut se targuer de voir sa tronche entrer dans les bouquins d'histoire. Grâce au talent et à la réactivité du photographe Evan Vucci, de l'agence AP, Sean Curran est devenu une star en quelques secondes. Bien sûr, si la balle n'avait pas fait qu'effleurer l'oreille du candidat républicain, mais traversé son crâne, cette photo n'aurait pas existé. Un héros? Peut-être. Un bon agent du Secret Service? Sans doute. Un homme de confiance de Donald Trump? Assurément. C'est d'ailleurs pour cette unique raison que le 47e président américain l'aurait choisi pour diriger la totalité d'une agence à lourdes responsabilités, qui compte pas moins de 7000 employés.

La question est la suivante: un bon cuiseur de frites fait-il un excellent gérant de McDonald's? Pour de nombreux observateurs, la réponse est non. Si Sean Curran dirige depuis quatre ans le pool de 85 agents au service de la protection de Donald Trump, il n'aurait ni les épaules ni les compétences pour trôner au sommet d'une agence fédérale aussi sensible.

«Plusieurs sources soulignent que Curran n'a jamais occupé de poste au siège de l'agence et n'est pas membre du Senior Executive Service, qui comprend les rangs les plus élevés du service» CNN

CNN rappelle encore qu'un «groupe d'experts mandaté par le Département de la sécurité intérieure a recommandé un dirigeant doté d'une expérience extérieure pour occuper le poste de directeur du Secret Service». La chaîne américaine précise néanmoins que Sean Curran ne serait pas le seul agent à s'être progressivement hissé si haut dans l'organigramme, citant notamment Mark Sullivan et Jim Murray. Le hic, c'est qu'ils «étaient déjà membres du Senior Executive Service».

Ces quatre dernières années, le héros du 13 juillet 2024 aurait passé son temps à demander plus de moyens à la centrale, affirmant que son job a toujours été «de faire plus avec moins». Une problématique qui a bien sûr rejailli avec vigueur lors de la tentative d'assassinat. S'il est nommé à la tête du Secret Service, il aura un budget autrement plus colossal à gérer. Une bonne nouvelle?