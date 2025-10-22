Les agents de Trump ont un défaut très embarrassant

Les futurs agents de Trump ont un défaut embarrassant

Le président américain rêve de gonfler les rangs de sa police chargée de l’immigration (ICE), mais doit se coltiner des recrues manifestement incapables de faire plus de trois pompes. Le sport va-t-il contrarier les plans d’expulsions massives de Trump?

Une année après l’élection de Donald Trump, tout le monde a déjà vu des agents de l’immigration américaine prendre en chasse un individu en pleine rue. Les vidéos d’interpellation des soldats de la police d’immigration (ICE) sont suffisamment nombreuses et brutales pour nourrir quotidiennement les réseaux sociaux.

Or, il semble que cette activité n’est pas accessible à tout un chacun. Dans un article un brin moqueur, The Atlantic révèle qu’un tiers des aspirants a échoué aux tests officiels d’aptitude physique, obligatoire pour recevoir son badge.

Les tests en question? «Pour réussir, les recrues doivent effectuer 15 pompes, 32 abdominaux et courir 2,4 km en 14 minutes» The Atlantic

Bien sûr, tout le monde n’est pas capable d’aligner 15 pompes sur cette planète. Mais tout le monde n’est pas désireux de courir après des individus en situation supposément irrégulière toute la journée. «C’est pathétique», dira un fonctionnaire de l’immigration au journaliste de The Atlantic. Le vrai hic, c’est que Donald Trump rêve d’injecter 10 000 hommes et femmes supplémentaires aux effectifs de l’ICE et, ce, d’ici janvier.

On apprend, en outre, que les conditions d’admission ont déjà été passablement allégées et que «l’administration Trump a réduit drastiquement le temps passé par les recrues de l'ICE à l'académie fédérale de formation des forces de l'ordre», basée en Géorgie.



«Un courriel du siège de l'ICE adressé aux hauts responsables de l'agence, le 5 octobre, déplorait qu'un nombre considérable de candidats allergiques aux sports se soient présentés à l'académie. Ils avaient falsifié leur condition physique sur les formulaires de candidature»

Même si la porte-parole du département de la Sécurité intérieure, Tricia McLaughlin, a tenu à préciser que cela représente «le tiers d’un sous-ensemble de candidats des classes initiales de l'académie de base et non l'ensemble des nouvelles recrues», ça la fout mal. Il paraît d’ailleurs que c’est le footing de 2,4 km en 14 minutes qui pose le plus de problèmes dans le processus de recrutement.

Si le gouvernement se dit malgré tout «confiant» quant à l’objectif de 10 000 nouveaux agents d’ici janvier, c’est surtout parce que les rangs seront en réalité gorgés de flics à la retraite et d’agents des forces de l'ordre déjà en poste ailleurs. Deux groupes dispensés de tests et qui ont l’autorisation... d’auto-certifier leurs propres aptitudes physiques.

Pratique, non?