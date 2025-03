Un sous-marin touristique fait naufrage en mer Rouge: des morts

Il a enquêté sur le scandale Ruag et raconte l'envers du décor

Incendie et explosions en Suisse: deux personnes portées disparues

Un train direct entre Londres et la Suisse? Ce qui freine les CFF

Amherd paye pour un problème bien plus profond

Hurghada, située à environ 460 kilomètres au sud-est du Caire, est une destination touristique majeure en Egypte. Les récifs coralliens de la mer Rouge et les îles au large de la côte est de l'Egypte constituent un des principaux attraits, contribuant au secteur touristique vital du pays, qui emploie deux millions de personnes et génère plus de 10% du PIB.

Le site du journal Akhbar el-Yom a fait état de 19 personnes blessées, qui ont pu être secourues et transportées dans les hôpitaux de proximité ainsi que les personnes décédées. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.

Six touristes sont morts jeudi lorsqu'un sous-marin touristique a coulé au large de la station balnéaire d'Hurghada, sur la côte égyptienne de la mer Rouge. C'est ce qu'ont rapporté les médias d'Etat.

Un drame est survenu près d'Hurghada, destination touristique très prisée en Egypte. Six touristes ont perdu la vie.

Voici le trumpiste qui a foiré

Il est l'homme qui a ajouté le rédacteur en chef de The Atlantic dans une discussion gouvernementale ultra-confidentielle. Ce béret vert fragilise Donald Trump et pourrait ne plus être conseiller à la sécurité nationale dans les jours qui viennent.

C’est une boulette. Une grosse boulette. La boulette du second mandat de Donald Trump. Et quand une boulette vient pourrir les artères du pouvoir comme un virus, ça se transforme souvent en gate. Mike Waltz, 51 ans et tout frais conseiller à la sécurité nationale, est à l’origine du «Signal Gate», en référence à la messagerie utilisée par les huiles du gouvernement Trump pour échanger autour d’un plan de guerre au Yémen.