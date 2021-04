International

Fumer de la weed et gagner 40 000 francs, le job de rêve existe



Se faire 40 000 francs pour fumer de la weed? Ce job existe

Passionnés de Marie-Jeanne et autres curieux du fameux narguilé, une entreprise a besoin de vous afin de tester ses vaporisateurs à herbe. Pour un salaire d'environ 40 000 francs par an. Et il n'y a pas que ça.

Non, vous n'êtes pas en plein bad trip. L’entreprise américaine de vaporisateur à herbe Vaped recherche des volontaires pour évaluer ses produits pendant un an à plein temps. Vous avez dit Covid? Pas de problème! L'emploi est à distance, depuis leur propre domicile. Les chanceux devront, entre autres, exprimer leurs avis sur la facilité d'utilisation, la quantité de vapeur libérée et la durée de vie de la batterie. La contrepartie est toute aussi intéressante.

Parce que oui, le temps, c'est de l'argent. Le dur labeur du chanceux employé sera remercié d'un salaire d'un montant de près de 40 000 francs (42 000 dollars). Avec 230 francs supplémentaires par mois pour payer les produits.

Le temps de déménager aux States est venu

Même si le job proposé peut se faire à distance, Vaped insiste sur le fait que le postulant doit habiter aux Etats-Unis, plus particulièrement dans l'un des 14 Etats, dont dernièrement New York, où fumer du cannabis est légal.

«Les testeurs ne devraient utiliser le budget de dépenses pour la marijuana que s'ils se trouvent dans un Etat dans lequel fumer la marijuana est légal, ou s'ils ont une ordonnance médicale permettant la prise de cette plante» newsdesk

Les plus ambitieux ont normalement déjà fait leurs valises avant même d'avoir fini la lecture de cet article (mais cœur sur ceux qui ont lu jusqu'ici). Pour participer, c'est jusqu'à fin avril. Voici le lien.

