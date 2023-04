Les parisiens votent sur l'avenir des trottinettes électriques

Les Parisiens décident du sort des trottinettes électriques

Des trottinettes électriques à Paris. Image: sda

Ce dimanche, les Parisiens se rendent aux urnes pour choisir s'ils veulent préserver ou non les trottinettes électriques en ville. L'idée d'un tel référendum ne plaît pas à tout le monde.

«Pour ou contre les trottinettes en libre-service à Paris ?». L'affiche de ce référendum pas si anodin qu'il n'y paraît a fleuri dans les rues de la capitale française, pour inciter les habitants à aller voter dimanche sur ce qui est devenu en cinq ans de pratique une source de discorde chez nombre de Parisiens.

«Ce dimanche 2 avril, c'est vous qui décidez de l'avenir des trottinettes en libre-service à Paris» Anne Hidalgo, maire de Paris

Pour elle, «cette votation citoyenne, qui est une première, s'apparente au référendum même si elle n'en a pas la forme légale».

Ce référendum n'a qu'un caractère consultatif, la mairie ayant le dernier mot, mais Anne Hidalgo, personnellement favorable à l'interdiction, l'assure: «L'avis des Parisiens m'engagera».

Un moyen de transport malaimé

Les détracteurs attaquent les trottinettes électriques, car:

Elles sont abandonnées n'importe où dans l'espace public.

Elles frôlent à toute vitesse les piétons sur les trottoires.

Elles sont un piètre bilan écologique car elles sont mises au rebus au bout de quelques mois.

Après la mort d'une Italienne de 32 ans en juin 2021, percutée par une trottinette électrique sur laquelle se trouvaient deux personnes, Paris avait obligé les opérateurs à brider la vitesse à 10km/h dans 700 zones denses.

En 2022, 22 décès accidentels dus aux engins de déplacement personnel motorisés - qui réunissent, outre la trottinette électrique, le monoroue, le gyropode et l'hoverboard - ont été répertoriés en France, contre dix en 2019.

«Un sujet de crispation»

Les partisans des trottinettes mettent en avant un mode de déplacement «doux», au même titre que les vélos en libre-service. Les trottinettes sont particulièrement utiles en cette période de grève récurrente dans les transports en commun parisiens, pour cause de mobilisation contre la réforme des retraites.

A Barcelone ou à Montréal, ces deux-roues légers en libre-service ont été totalement interdits et à Lisbonne leur nombre va bientôt être divisé par deux et leur vitesse réduite à 20 km/h, des décisions déjà engagées à Stockholm ou Oslo.

Engins du diable pour les uns, outils de transport pour les autres, la flotte des 15'000 trottinettes en service dans la capitale française est sur la sellette.

Et les trois opérateurs de trottinettes à Paris (Lime, Dott et Tier) sont vent debout contre leur possible éviction, quand le secteur est en plein boom, avec plus de 700'000 trottinettes personnelles vendues en 2022 en France.

Introduites en 2018 à Paris, qui était alors précurseur en la matière, les trottinettes en libre-service ont progressivement perdu de leur côté ludique et utile pour devenir «un sujet de crispation» chez les Parisiens, selon Anne Hidalgo.

«On les prend et on les jette alors que les trottinettes personnelles, c'est différent, on peut les amener chez soi, au travail, voyager avec, on en prend soin» Anne Hidalgo

«Votation», un terme absent du droit français

La maire de Paris est très critiquée pour l'organisation de cette «votation», un terme qui n'existe pas en droit français.

Les consultations doivent «porter sur des sujets d'envergure» et non pas un sujet «mineur», tacle le maire Les Républicains (droite) du VIe arrondissement de Paris, Jean-Pierre Lecoq. Selon lui:

«L'exécutif parisien ne cherche qu'à faire valider par un vote une décision qu'il a déjà prise mais qu'il ne veut pas assumer seul».

Même du côté des écologistes, l'initiative divise: l'adjoint EELV aux mobilités, David Belliard, voulait chasser les 15'000 trottinettes sans protocole, il se retrouve à faire campagne «contre», tandis qu'une autre figure du parti, l'eurodéputée Karima Delli, a pour sa part appelé à sauver les trottinettes.

Le clan du «pour» s'est organisé, au premier rang desquels les trois opérateurs, qui ont multiplié les opérations : course offerte dimanche pour aller voter, influenceurs payés sur les réseaux sociaux...

Ils ont réclamé, en vain, le vote électronique pour ce scrutin qui doit commencer à 09h00 locales et s'achever à 19h00.

Pour voter dimanche, il faut:

Être Parisien.

Être inscrit sur les listes électorales.

Faire le déplacement dans un des bureaux de vote installé dans une des mairies d'arrondissement de la capitale.

(baf/ats)