Vous pouvez désormais choisir d'être traqué ou non sur Apple



A partir du 26 avril, chaque utilisateur Apple pourra choisir s'il souhaite, ou non, être suivi à la trace. Et cela, pour chaque appli mobile. Un changement de stratégie qui a mis Mark Zuckerberg (très) en colère.

A partir d'aujourd'hui, vous pouvez décider de bloquer le tracking de vos applications depuis votre téléphone Apple!

Une proposition de transparence qui déplait fortement à Facebook. Et pour cause, le géant bleu aux plus de 2,8 milliards d'utilisateurs a placé la publicité ciblée au coeur de son business model.

Label de confidentialité

«Apple se comporte de façon anti-compétitive», a critiqué le patron fin janvier, lors d’une conférence dévoilant les résultats annuels du groupe. «De nombreuses PME ne pourront plus cibler leurs clients avec des pubs personnalisées. Apple peut dire qu’ils font ça pour aider les gens mais cela sert clairement leurs intérêts», a-t-il continué.

Lors d’une interview début avril à un podcast du New York Times, Tim Cook, le patron d’Apple, s'est défendu: «Nous donnons le choix aux utilisateurs».

«Si aujourd’hui vous conceviez un système d’exploitation à partir de zéro, vous le feriez de cette manière, c’est évident»

Le business man a fait mention d'une autre initiative lors d'un discours: un label de confidentialité, une sorte d'étiquette qui donne des informations sur la façon avec laquelle les développeurs utilisent les données personnelles.

Ce que prévoit exactement cette mise à jour

«Cette nouveauté prévoit que l'IDFA (Identifier for advertisers) - une série de chiffres et de lettres unique qui permettent aux publicitaires de suivre des utilisateurs et de leur diffuser des publicités ciblées - repose sur la base du volontariat», explique le site spécialisé usine-digitale.fr. Et cela, pour chaque application.

Par conséquent, si la personne refuse d'être pistée, les services publicitaires ne pourront plus effectuer des croisements avec son activité et d'autres applications.

L'objectif de la société américaine derrière cette politique? Protéger davantage les données personnelles de ses utilisateurs. Apple a annoncé que les applications qui ne respecteraient pas cette nouvelle politique seraient bannies de son store. (hkr)

