Vous voulez booster la vente de votre prochain livre? Utiliser Tiktok!



Voici comment TikTok booste l'industrie du livre aux Etats-Unis

Incroyable mais vrai, les jeunes sur TikTok relancent depuis quelques semaines la vente de romans aux Etats-Unis. Explications.

On a vu les recettes de cuisine, les challenges entre potes ou encore les vidéos humoristiques. Désormais, les internautes partagent leurs coups de coeur littéraires sur la plateforme TikTok à travers le Hashtag #BookTok. Une tendance, qui fait (très) plaisir à l'industrie du livre aux Etats-Unis, rapporte le «New York Times».

Ventes presque décuplées

On en veut pour preuve le cas du roman «The Song of Achilles». Ecrit par l'Américaine Madeline Miller, il y près de dix ans, il connaît une seconde vie depuis quelques jours avec 10 000 exemplaires vendus chaque semaine. C'est environ neuf fois plus qu'à sa sortie, en 2012.

Et tout laisse à penser que TikTok en est à l'origine. Ou plutôt, la vidéo d'une jeune Américaine au nom d'Ayman Chaudhary publiée en février dernier.

Aussitôt publié, la vidéo fait un carton. Elle cumule aujourd'hui plus de 40 000 likes et dépasse les 160 000 vues.

Romans envoyés gratuitement

Le compte @alifeofliterature est également révélateur de cette nouvelle tendance. A l'origine, il a été créé par deux soeurs de 15 et 13 ans, Mireille et Elodie Lee pour s'occuper pendant le confinement. Une de leurs vidéos a été visionnée plus de 5 millions de fois.

Les ados racontent avoir par la suite reçu des bouquins de la part d'auteurs qui espèrent voir leurs ouvrages figurer dans leurs vidéos. Un éditeur de livre pour enfants a par ailleurs confier au «New York Times» qu'il travaillait désormais avec une centaine de TikTokeurs à succès.

Des ados (très) rôdés

Mais comment expliquer un tel engouement chez les jeunes?

Tout d'abord, il y a la popularité de l'utilisateur qui offre un fort taux d'engagement.

qui offre un fort taux d'engagement. Le fait que les TikTokeurs ont une très bonne connaissance de l'algorithme .

. Les statistiques qui montrent à quelle heure de la journée leurs publications génèrent la meilleure audience sont aussi très consultées.

qui montrent à quelle heure de la journée leurs publications génèrent la meilleure audience sont aussi très consultées. «Le choix des chansons en arrière fond a aussi un impact», analyse le New York Times.

Et forcément, les sites de vente en ligne ont repéré rapidement le bon filon. Sur Amazon ou Etsy, le mot clé «booktok» mène désormais à des pages dédiées aux livres les plus populaires sur TikTok. Ainsi qu'à des produits dérivés, comme des mugs ou des marque-pages.

