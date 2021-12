Et le coup de maître de la firme basée à Seattle est qu'il utilise tout cet «immobilier physique» comme un panneau d'affichage géant. Ce qui veut dire que lorsque Amazon a une nouvelle série ou un film à promouvoir sur leur plateforme de vidéo à la demande Prime Video, elle peut même en faire la publicité sur le ruban adhésif des cartons utilisés pour les produits emballés dans leur centre de logisitique.

En bref, Amazon a fait ce qu'Amazon fait le mieux: elle a construit sa propre solution à son propre problème, en assemblant rapidement l'un des plus grands réseaux de transport d'Amérique. Comme l'explique CNBC , en moins d'une décennie, la société a mis en place:

Mardi, le PDG de l'activité mondiale de consommation du groupe a déclaré que la société pourrait être la plus grande entreprise de livraison de colis aux Etats-Unis , d'ici la fin de l'année.

Autrefois, croyez-le ou non, Amazon faisait appel à des transporteurs extérieurs pour livrer ses colis. Mais après une sacrée mésaventure survenue en 2013, au cours de laquelle des transporteurs extérieurs (tels que DHL, UPS ou FedEx) n'ont pas livré les colis du géant de la vente en ligne à temps pour Noël . Suite à cet énorme impair, la firme a dit stop et à immédiatement décider qu'il fallait changer de stratégie.

Le commerce en ligne ne suffit plus à Amazon, ils veulent remplacer DHL

