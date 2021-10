Amazon assouplit les conditions de travail

Le groupe américain est réputé pour ses cadences infernales.

Amazon a annoncé, mardi, un assouplissement des contrôles de ses employés après la publication d'un nouveau rapport accablant sur les accidents au travail dans ses entrepôts américains.

Le système baptisé «Time off Task» («temps non travaillé»), qui mesure la productivité de chacun des ouvriers chargés de trier, emballer et déplacer les colis, «peut facilement être mal interprété», note le directeur du géant du commerce en ligne, dans une lettre aux salariés.

De nombreux employés et associations …