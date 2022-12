Qatar: Le Parlement européen est soupçonné de corruption

Les autorités qataries ont vivement démenti. Et l'Organisation internationale du travail (OIT), présente à Doha depuis 2018, a documenté de son côté cinquante accidents du travail mortels d'employés sur une année, en 2020, et 500 blessures graves. Elle a toutefois relevé le manque de données disponibles . (myrt/ats)

Un chiffre a fait couler beaucoup d'encre: celui de 6500 étrangers morts au Qatar depuis l'attribution du Mondial en 2010, avancé en février 2021 par le quotidien britannique The Guardian.

En réponse, Doha a fait valoir des réformes inédites du code de travail, saluées par des organisations syndicales, qui appellent néanmoins à une application plus rigoureuse.

Le Qatar, pays organisateur du Mondial-2022 de football, a été accusé par des ONG de négliger les conditions de travail et de vie de ses centaines de milliers de travailleurs migrants venus d'Asie et d'Afrique.

de Pascal Michel et Florence Vuichard / ch media

Ce responsable italien appelait en particulier à «continuer de faire pression sur les autorités et les employeurs» pour de meilleures rémunérations et davantage de mobilité dans le travail.

Les cadeaux ou avantages offerts pourraient être liés à la volonté du Qatar d'améliorer sa réputation décriée en matière de droits humains et de traitement des travailleurs étrangers.

Au cours de l'opération, la police a mis la main sur «environ 600 000 euros en liquide», ainsi que «du matériel informatique et des téléphones portables» dont les contenus seront analysés.

Ce pays du Golfe est soupçonné d'«influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen, en versant des sommes d'argent conséquentes ou en offrant des cadeaux importants», poursuit-il.

Qatar: la FIFA a vendu 2,95 millions de billets et espère empocher 7 milliards

Qatar: la FIFA a vendu 2,95 millions de billets et espère empocher 7 milliards

L'enquête, pilotée depuis quatre mois par un juge financier bruxellois, vise des faits de «corruption» et de «blanchiment d'argent» en bande organisée , a souligné le parquet fédéral dans un communiqué.

Le Qatar «influencerait les décisions économiques et politiques du Parlement européen, en versant des sommes d'argent conséquentes ou en offrant des cadeaux importants»

Mais la même source proche du dossier a confirmé à l'AFP qu'il s'agissait du Qatar, comme l'ont révélé dans une enquête conjointe le journal francophone Le Soir et l'hebdomadaire flamand Knack.

Quatre hommes ont été arrêtés dans la matinée; le compagnon de Kaili Francesco Giorgi, qui est assistant parlementaire, ainsi qu'un directeur d'ONG, le dirigeant syndical italien Luca Visentini et l'ancien eurodéputé Pier-Antonio Panzeri qui siégea de 2004 à 2019.

Une vice-présidente grecque et un ex-eurodéputé italien arrêtés: le Parlement européen est éclaboussé par des soupçons de corruption impliquant le Qatar qui ont mené à une vaste opération de la police belge vendredi à Bruxelles.

7 conseils et un «B» pour votre Noël zéro déchet

Pimp tes biscuits! Astuces et vidéo pour débutants & pros

Plus de «International»

Une vice-présidente grecque Eva Kaili et, entre autres, un ex-eurodéputé italien ont été arrêtés vendredi, car ils font l'objet d'une enquête pour «corruption» et «blanchiment d'argent» en bande organisée.

Un restaurateur lésé par les mesures Covid obtient gain de cause

Notre démocratie attaquée par les minorités, la justice et les antisystèmes

Harry et Meghan sont le symbole de l'obscénité de notre époque

Les plus lus

Corruption: le Suisse Glencore se rachète une virginité à coup de millions

Depuis des années, la multinationale est accusée de corruption. Sous la nouvelle direction, le groupe s'efforce de régler le plus rapidement possible toutes les procédures ouvertes, et cela lui coûte cher. Les enquêtes sont toujours en cours, notamment en Suisse.

Chez Glencore, l'heure est au nettoyage. Sous la direction du nouveau CEO Gary Nagle, le ménage est fait au pas de charge. Les charges héritées de l'ancienne direction doivent être éliminées, et le plus rapidement possible. Le prix à payer pour cela est plutôt secondaire. Après une amende de plusieurs milliards de dollars au printemps dernier pour des accusations de corruption, le groupe de matières premières suisse a également conclu un accord avec la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a annoncé Glencore lundi, un jour avant la journée des investisseurs.