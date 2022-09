Elizabeth II

Charles III remercie son public avant les funérailles de sa mère

Le roi Charles III s'apprête à rendre un dernier hommage public à sa mère la reine Elizabeth II. Image: sda

Lundi, les funérailles de la reine Elizabeth II s'annoncent grandioses avec une foule immense et des dignitaires venus du monde entier.

Le roi Charles III a remercié dimanche soir tous ceux qui l'ont soutenu lui et sa famille depuis la mort, le 8 septembre, de sa mère, la reine Elizabeth II.

Alors que touche à sa fin le deuil national ayant suivi le décès de la souveraine, le nouveau roi a remercié dans un communiqué «toutes ces innombrables personnes» qui ont manifesté leur soutien. «À Londres, à Édimbourg, à Hillsborough et à Cardiff, nous (son épouse et lui, ndlr) avons été émus au-delà de toute mesure par tous ceux qui ont pris la peine de venir rendre hommage au service de toute une vie de ma chère mère, la défunte Reine», a-t-il écrit.

Plus tôt dans la soirée, à 20h00 (21h00 en Suisse), le Royaume-Uni s'était figé pour une minute de silence. Les Britanniques avaient été invités à vivre «ce moment de réflexion» chez eux, sur le pas de leur porte ou dans leur rue, ou lors d'événements communautaires et de veillées. Des milliers de personnes ont continué de faire la queue pour lui rendre un dernier hommage.

Signature d'Ignazio Cassis

Le président de la Confédération Ignazio Cassis et sa femme Paola ont signé le livre de condoléances pour la reine à Lancaster House. Le conseiller fédéral a ensuite exprimé sa profonde sympathie à Sa Majesté, le roi Charles III, fils de feu la reine.

Un défi pour la police

Le public a encore jusqu'à 06h30 (07h30 en Suisse) lundi pour se recueillir devant le cercueil de la reine, exposé depuis mercredi.

L'organisation de scs funérailles d'Etat, les premières depuis celles de Winston Churchill en 1965, représente pour la police de Londres un défi sans précédent, et mobilise des milliers de policiers et militaires. En coulisses, les répétitions battent leur plein, et aux abords de Westminster Hall, les plus ardents campent déjà pour s'assurer une place de choix.

Après une dernière procession, Elizabeth II sera inhumée dans l'intimité lundi dans la chapelle Saint-Georges au château de Windsor, à l'ouest de Londres, auprès de son père le roi George VI et de son époux le prince Philip. (ats/jch)