Camilla est reine: pourquoi les Britanniques vont continuer à la détester

Elle a longtemps tenu le mauvais rôle. Depuis jeudi, elle en occupe un nouveau, plus gratifiant: celui de reine consort. Mais il se pourrait que du côté des Britanniques, Camilla Shand demeure la Queen que God ne peut pas save. Explication en trois points.

C'est un événement historique. Depuis jeudi 8 septembre 2022, Camilla Shand n'est plus connue sous le titre de Duchesse de Cornouailles. Celle qui durant des décennies a été stigmatisée comme la «femme la plus détestée d'Angleterre» est désormais reconnue en tant que reine consort aux côtés du nouveau roi, Charles III.

C'est un tournant décisif dans la vie de la Londonienne qui aura dû attendre l'âge de 75 ans pour enfin sortir de l'ombre de Diana, première épouse de Charles. Du moins, seulement en apparence. Puisqu'à y observer de plus près, dans le cœur de la population britannique, l'histoire risque de ne jamais lui être favorable. Voici pourquoi.

Elle n'est pas issue de l'aristocratie

Cela n'a l'air de rien comme cela, mais c'est un argument fondamental pour l'Angleterre: Camilla Shand, née le 17 juillet 1947, est issue d'un milieu bourgeois. Son père est un officier de l'armée britannique reconverti dans le négoce du vin et sa mère est issue d'une famille de barons.

Comme l'explique Biography, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'en 1970, lorsqu'elle fait la rencontre de Charles au cours d'un match de polo et que tous deux tombent plus tard amoureux l'un de l'autre, le prince de Galles est sommé par ses parents d'épouser une femme avec un meilleur pédigrée aristocratique. Comme la fameuse «Lady Di». Laquelle venait de la famille Spencer, une célèbre lignée de l'aristocratie britannique dont les origines remontent au 15e siècle.

Alors, bien que le fils d'Elizabeth II l'ait rencontrée avant Diana, Camilla a toujours été jugée inadaptée aux titres réservés à la monarchie britannique. Et comme le montrera l'Histoire, ses choix futurs ne l'aideront pas davantage à se faire accepter, tant par la royauté que par le peuple.

Elle est l'éternelle «autre femme»

Camilla est l'une des plus célèbres briseuses de ménage de notre époque. Un statut qui, depuis bientôt 30 ans, lui colle à la peau et qui, dès 1997, a été exacerbé par la disparition de Diana Spencer. Immanquablement dans l'ombre de celle à qui elle aurait volé le mari, les seules fois où Camilla a pu bénéficier d'un peu de lumière n'a été que dans l'unique but de rappeler qu'elle demeurerait «l'autre femme».

Et puis le 8 septembre, avec l’accession de son mari Charles au trône suite à la mort d'Elizabeth II, la duchesse de Cornouailles a acquis le titre de reine consort. Une entrée en grâce dans la vie monarchique de premier plan qui aurait pu mettre fin à des années de comparaison et de sentiments d'illégitimité. Puis, encore une fois, non.

Vendredi après-midi, sur Twitter, «Diana» figurait depuis la veille parmi les sujets les plus discutés en Suisse: après avoir volé le mari de la princesse, voilà que Camilla lui volerait également sa couronne, pouvait-on lire dans de nombreux tweets.

Dans le même temps, d'autres internautes ont soutenu la cause de «la méchante Camilla». Comme une nécessité de venir à bout d'une adoration démesurée qui n'aurait que bien trop durer. Un camp qui est néanmoins apparu en minorité.

Sa côte de popularité est coincée au sous-sol

Défendre Camilla. Une position que peu de Britanniques auraient assumé il y a encore quelques années et parfois même aujourd'hui. Ce n'est pourtant pas les tentatives de la part de la famille royale pour réhabiliter l'image de la troisième roue du carrosse qui ont manqué. Dernier essai en date, le 5 février 2022.

A la veille de son jubilé de platine, la reine Elizabeth II a fait part de son «souhait sincère» que «Camilla soit désignée comme reine consort» lorsque Charles serait roi. Cela alors même qu'il avait initialement été convenu que la seconde épouse de ce dernier ne serait que princesse consort, en raison de l'hostilité d'une partie de l'opinion publique britannique à son égard. Un joli tour de force du point de vue de Joe Little, directeur du journal NBC qui a affirmé que:

«Le mécanisme derrière cette annonce était très intelligent. Il venait directement de la Reine, ne laissant alors place à aucun doute» Joe Little, directeur de NBC San Diego. townandcountrymag

L'annonce est intervenue deux mois après qu'Elizabeth II ait promu Camilla à l'Ordre de la Jarretière, le plus élevé des statuts de chevalerie britanniques. Un honneur auquel aucun autre conjoint de ses enfants n'a eu droit.

De son côté, Camilla a tout fait pour faire mieux que sa rivale. La duchesse de Cornouailles a gagné le cœur de nombreuses personnes en Angleterre en travaillant sans relâche pour des œuvres caritatives. En 2016, NBC News comptabilisait 221 engagements publics. Dans l'histoire de la monarchie britannique, seuls Charles et la reine Elizabeth II ont fait mieux. Plus récemment, en janvier 2022, Camilla a été la marraine de «plus de 90 organismes de bienfaisance», selon les informations de Vanity Fair.

Si ces actions ont permis de redresser la stature de «la femme la plus détestée d'Angleterre», un sondage du très suivi YouGov révélait toutefois qu'en avril 2022, seuls 20% de la population était favorable à l'idée d'envisager Camilla en tant que reine aux côtés du futur roi Charles. Elle apparaît ainsi en 8e position des personnes les plus aimées de la famille royale derrière des personnalités telles qu'Elizabeth II, Kate Middleton, le Prince William et son mari Charles.

La disparition d'Elizabeth II pourrait toutefois changer le destin de Camilla Shand. Elle qui a su œuvrer pour gagner le cœur de sa Majesté, peut espérer en faire de même avec le public anglais.