Une autre procession commence maintenant. Un cortège funèbre plus pompeux que celui observé en début de cérémonie: on comptera sept différents groupes, chacun comprenant des membres des forces armées. Des membres de la Gendarmerie royale du Canada mènent le cortège tout en avant. Le cercueil de la reine est à nouveau flanqué d'un groupe de porteurs et de gardes du corps.

Bild: sda

Cette fois, Camilla, la reine consort, et Catherine, princesse de Galles, suivront dans une voiture directement derrière le roi et d'autres membres de la famille royale, qui marcheront à nouveau derrière le cercueil. Un deuxième véhicule emmènera Meghan, duchesse de Sussex, et Sophie, comtesse de Wessex.



Pendant ce temps, les dirigeants mondiaux se dirigent vers une réception organisée par le ministre des Affaires étrangères, James Cleverly.



Le cortège funèbre a fait le tour de la place du Parlement, devant une garde d'honneur composée de personnel de l'armée, de la marine et de la RAF. Ensuite, c'est au nord le long de Parliament Street, puis de Whitehall, l'une des artères les plus emblématiques de Londres, que la tournée se poursuit.