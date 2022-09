La princesse Charlotte a versé des larmes amères lors des funérailles de son arrière-grand-mère. Screenshot twitter

Elizabeth II

La famille royale n'a pas pu retenir ses larmes: retour sur une journée éprouvante

Lors des funérailles de la reine Elizabeth II, les pleurs de la petite princesse Charlotte dans les bras de sa maman Kate ont particulièrement ému les internautes et le monde.

Lundi 19 septembre, le monde pleure la reine Elizabeth II. Onze jours après sa disparition, la monarque a été saluée lors d'une cérémonie funéraire d'ampleur historique à Londres. Un jour difficile pour le Royaume-Uni, mais surtout pour la famille de la Reine. Tout au long de la cérémonie, qui a duré plusieurs heures, les membres de la famille royale ont été fréquemment submergés par leur tristesse.

Lorsqu'une grande partie de l'assemblée en deuil a entonné l'ancien texte de «God Save the Queen» au lieu de l'hymne national prévu «God Save the King», en l'honneur de la reine défunte lors du service religieux à l'abbaye de Westminster, le roi Charles III a lutté pour garder son calme devant le cercueil de sa mère. La duchesse Meghan n'a pas non plus pu retenir ses larmes:

Les «mini royals» pleurent leur aïeule

Mais l'un des moments les plus émouvants a été celui de la princesse Charlotte. Alors que la fille du prince William et de la princesse Kate traversait courageusement l'église derrière le cercueil en tenant la main de sa maman, elle a laissé libre cours à ses émotions un peu plus tard. La petite fille de sept ans a pleuré amèrement son aïeule, avant d'être consolée par sa maman.

Ce n'est que la veille des funérailles nationales que l'on a appris que les deux enfants aînés des Cambridge participeraient à la cérémonie funéraire. Il s'agissait d'une «décision collective de la famille», même si le prince William en particulier aurait d'abord hésité à imposer cette lourde démarche à ses frères et sœurs, a-t-on appris.

La semaine dernière déjà, la princesse Kate a raconté comment les enfants vivaient le décès de leur aïeule.

Selon elle, le petit George, âgé de neuf ans, comprend mieux la mort de sa chère «Gan Gan» (son surnom affectueux), que sa petite sœur, de deux ans sa cadette. Le petit dernier, Louis, âgé de quatre ans, n'était pas présent à la cérémonie funéraire. (t-online, jdo)