Elizabeth II en 1986 en Australie pour signer la proclamation de l'Australia Act. image: national archives australia

Elizabeth II

La Reine a laissé une mystérieuse lettre à ouvrir en 2085

63 ans: le nombre d'années qu'il nous faut encore trépigner avant de découvrir le contenu d'une enveloppe secrète laissée par Elizabeth II à la postérité australienne.

Grande spécialiste du mystère en cheffe, la Reine savait décidément très bien comment nous faire languir (et jaser).

Dernier en date... Ce mystère sur la mort de la Reine ne sera jamais résolu

Manifestement, elle avait envie de prolonger le petit jeu encore quelques années. En même depuis l'au-delà. D'où cette très curieuse lettre rédigée par la monarque il y a 36 ans, dont le Daily Mail nous a rappelé l'existence au lendemain de sa disparition.

Une lettre adressée aux Sidneysiders

Le message, écrit de la main-même d'Elizabeth, s'adresse aux citoyens de la ville de Sydney. Il est d'ailleurs planqué dans l'un des bâtiments les plus emblématiques de la ville australienne, le Queen Victoria Building, depuis des travaux de restauration en novembre 1986.

Euh, mais pourquoi l'Australie? Pour rappel, l'Australie fait partie du Commonwealth, cette fédération de territoires anciennement colonisés par les Britanniques. La Reine régnait donc encore sur le territoire, et c'est Charles III qui vient d'en reprendre les prérogatives. Le monarque jouit toutefois de pouvoirs uniquement symboliques. Si la capitale australienne, Canberra, entretient des liens étroits avec la Couronne, des voix commencent à s'élever pour réclamer un nouveau débat sur l’émancipation du pays pour devenir une république.



Bien protégé à l'intérieur d'une capsule temporelle, la lettre s'adresse au «très et honorable lord-maire de Sydney, Australie». Seule consigne pour le futur maire? Choisir un jour qu'il jugera «approprié pour l'an 2085»:

L'enveloppe est bien à l'abri sous une épaisse couche de verre. IMAGE: TWITTER

Les instructions d'Elizabeth au maire du futur. IMAGE: TWITTER

«Salutations. Le jour approprié que vous choisirez en l'an 2085 après JC, veuillez ouvrir cette enveloppe et transmettre mon message aux citoyens de Syndey.»

Aucun indice

Le mystère va donc perdurer encore 63 longues années. Aucune information n'a filtré, et même son personnel le plus proche ignore ce que peut bien être son contenu. De nombreux citoyens de Sydney ne le sauront jamais non plus. Et vous, serez-vous encore de ce monde? (mbr)