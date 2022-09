Vidéo: watson

Elizabeth II

Ils font la file plus de 30 heures pour voir le cercueil de la reine

De nombreux Britanniques se sont armés de patience pour aller rendre un ultime hommage à la reine. Le corbillard de la souveraine est exposé jusqu'à mardi soir dans la cathédrale Saint-Gilles à Édimbourg, avant de rejoindre l'abbaye de Westminster mercredi.

Team watson Suivez-moi

A Londres, la file d'attente commence déjà à se former. Selon les estimations des autorités, les plus courageux devront faire la queue pendant plusieurs dizaines d'heure avant d'apercevoir enfin le cercueil. Temps d'attente total estimé? Au moins 30 heures. On anticipe quelque 7 kilomètres de queue devant Westminster.

Pour faire face à cette attente interminable, le gouvernement préconise d'emporter des vêtements «adaptés à toutes les conditions climatiques possibles», de la nourriture et des boissons à consommer «avant d'entrer» dans la zone de contrôle, ainsi qu'une batterie de recharge externe pour les téléphones portables. Sans oublier l'éternel pragmatique propre au peuple britannique.