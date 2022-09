La Reine Elizabeth prenait connaissance «quotidiennement la quasi-totalité de sa correspondance» et elle portait «un vif intérêt» aux lettres, selon le site de la famille royale. image: afp

Elizabeth II

«Le choc»: une Française reçoit une lettre de la reine un jour après sa mort

Quelle ne fût pas la surprise de Juliette, étudiante en droit française et grande amatrice de royauté, de découvrir dans sa boîte une lettre de Sa Majesté... au lendemain de son décès. Un signe de l'au-delà?

Décidément, les lettres posthumes laissées par Elizabeth II ne finissent pas de faire parler d'elle(s) et de susciter les plus folles spéculations. Nous vous parlions tout récemment de ce curieux message laissé aux habitants de Sydney, et qui conservera ses mystères encore 63 ans.👇

La dernière en date, et probablement pour longtemps, est une enveloppe marquée du «Royal Mail», le sceau royal, reçue par une Française le vendredi 9 septembre - c'est-à-dire le jour suivant la disparition de la monarque.

Juliette a relaté cette très étrange expérience dans la presse régionale. Jeudi soir, en apprenant le décès de la Reine, «on a tous été sous le choc», raconte l'étudiante en droit à l'Université de Mans, dans la Loire. Cette «fan de la famille royale britannique depuis toute petite» ne s'attendait donc pas le moins du monde à retrouver dans sa boîte, le lendemain, une lettre signée de la défunte Reine.

«C’est un courrier royal dans une enveloppe d’une très belle qualité. J’avoue que j’ai mis quelques instants avant de l’ouvrir. J’avais peur de l’abîmer»

Une réponse tardive

Il s'agit en fait d'une réponse à un message envoyé par Juliette à Buckingham Palace en juin 2022, au moment du jubilé de la Reine, pour la féliciter de ses 70 ans de règne. «Un faire-part avec le sceau de la reine en première page. Quand on l’ouvre, il y a un texte de remerciement et une photo de la reine», poursuit l'étudiante, qui ne s'attendait pas vraiment à une réponse.

Mais n'y voyez pas de message envoyé par un spectre d'outre-tombe: la missive des services de la reine a été postée le 7 septembre 2022. En tout cas, il s'agit «peut-être la dernière lettre avec le sceau de la reine», estime l'étudiante, qui compte bien encadrer ce présent précieux. (mbr)