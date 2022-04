Musk veut racheter le plus célèbre des sodas et y ajouter de la drogue

En annonçant son intention de racheter Twitter, Elon Musk a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, avant de passer effectivement à l'action. Son dernier tweet est moins sérieux. Probablement.

Elon Musk est une superstar sur Twitter: car même si Musk polarise, les fans comme les haters sont toujours à l'affût lorsque le milliardaire, et maintenant propriétaire de Twitter, poste un nouveau message.

Et comme Musk vient de prouver qu'il peut apparemment réunir la somme de 44 milliards de dollars sur un coup de tête, les internautes écoutent attentivement quand sa liste de courses s'allonge:

Certains se demandent peut-être si c'est vraiment sérieux. C'est très peu probable, ne serait-ce qu'à cause du prix: si Musk voulait acheter toutes les actions de Coca-Cola, il devrait débourser plus de 280 milliards de dollars au prix actuel de 66 dollars US (au 28 avril 2022, à 11h15). Cette somme dépasse même les possibilités de l'homme le plus riche du monde.

Et bien sûr, il serait absolument illégal d'ajouter de la cocaïne au coca, même si cette drogue désormais interdite faisait partie de la recette originale, comme l'explique un utilisateur de Twitter.

Bien que personne ou presque n'ait certainement pris au sérieux la blague du milliardaire, la toile s'emballe et célèbre le tweet avec enthousiasme. Avec plus de 2,5 millions de likes et plus d'un demi-million de retweets, ce message est déjà l'un de ses plus grands succès.

