Accusé antisémitisme, Elon Musk visite Auschwitz

Accompagné par l'un de ses enfants, Elon Musk visite le site du camp de la mort nazi allemand d'Auschwitz, en Pologne Keystone

En novembre, la Maison Blanche a accusé le patron de Tesla d'avoir fait une promotion abjecte de la haine antisémite et raciste. Deux mois plus tard, le voici dans un ancien camp de concentration.

Elon Musk, propriétaire de la plateforme X, a effectué lundi une visite «incroyablement émouvante» du site du camp d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau. Cela quelques semaines après avoir déclenché une tempête en relayant des propos relevant de la sphère complotiste et antisémite.

L'Association juive européenne (EJA) a indiqué qu'il avait déposé une gerbe et participé à un service commémoratif lors d'une visite privée de l'ancien camp de la mort nazi aux côtés du président de l'EJA, le rabbin Menachem Margolin. Des photos ont montré le milliardaire visitant les lieux, avec son fils sur les épaules:

«C'était incroyablement émouvant, profondément triste et tragique que des êtres humains puissent faire cela à d'autres êtres humains... Cela vous touche encore plus au coeur lorsque vous le voyez en personne»

Une «tendance inquiétante»

Le patron de Tesla et SpaceX est accusé d'avoir laissé proliférer les discours haineux sur X, depuis qu'il a racheté cette plateforme pour 44 milliards de dollars en octobre 2022.

«Les audits externes que nous avons réalisés montrent qu'il y a moins d'antisémitisme sur X que sur tous les autres réseaux sociaux» Elon Musk

Des hauts responsables politiques européens et Elon Musk se sont réunis à Cracovie «pour discuter et trouver des solutions à la hausse astronomique de l'antisémitisme en Europe», a indiqué l'EJA selon qui cette «tendance inquiétante» s'est intensifiée depuis le début de la guerre à Gaza.

«Absurde d'être accusé»

Le milliardaire avait convenu que cela pourrait être «utile» en tant qu'«exemple pour les autres». Au cours de la discussion, il avait expliqué qu'il aspirait à être juif et a déclaré avoir fréquenté une école maternelle hébraïque:

«Il est absurde d'être accusé de quelque chose alors que toutes les preuves vont dans l'autre sens et que l'histoire de ma vie est en fait pro-sémite»

De plus, la plateforme X poursuit en justice Media Matters, accusant l'organisation à but non lucratif de faire fuir des annonceurs publicitaires en affirmant que la plateforme est saturée de contenus antisémites. (ats/jch)