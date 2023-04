Voici pourquoi Elon Musk a annulé le lancement de sa fusée

Elon Musk devait assister lundi après-midi au lancement de sa fusée Starship, prévue pour envoyer des hommes sur la Lune. Mais rien n'assurait que l'opération soit un succès, un risque d'explosion en chaîne des moteurs étant à craindre. Le décollage a été annulé après plusieurs reports.

Rien n'est allé comme il le fallait pour Elon Musk, lundi après-midi. Sa fusée Starship devait décoller au Texas, à 7h locales — soit 14h, en Suisse. La Nasa a choisi ce vaisseau pour faire atterrir à nouveau des astronautes sur la Lune en 2025, lors de la mission Artémis 3, explique le 20 minutes français.

Le lancement a toutefois été décalé à plusieurs reprises. Plus d'une heure après le moment prévu pour le décollage, Elon Musk a annoncé sur Twitter que le lancement était annulé.

«Une valve pressurisante semble être gelée. A moins qu'elle ne fonctionne à nouveau très vite, pas de lancement aujourd'hui» Elon Musk twitter

A terme, c'est sur Mars, ni plus ni moins, qu'Elon Musk compte envoyer son engin, par ailleurs réutilisable (en venant se reposer sur terre à l'aide de rétrofusées). Pour celui qui évoque la Planète rouge comme but ultime depuis des années, le décollage en bonne et due forme de Starship représente un succès de grande envergure.

La plus puissante fusée jamais construite

La fusée doit s'élancer depuis la base de Starbase, dans l'extrême-sud du Texas (la frontière avec le Mexique se trouve à deux kilomètres à peine). Après avoir décollé, la fusée doit effectuer un tour du globe avant de s'écraser dans l'océan Pacifique. Le défi est, on peut le dire, de taille: du haut de ses 120 mètres, il s'agit de la plus grande et la plus puissante fusée jamais construite.

«Starship appartient à la catégorie des lanceurs super-lourds, capables de transporter plus de 100 tonnes de cargaison en orbite» 20minutes.fr

La fusée est composée de deux étages. Le deuxième, qui emmènera le vaisseau Starship, a déjà effectué des vols d'essais suborbitaux, à 10 km d'altitude.

C'est le premier étage, «Super Heavy» (super lourd), qui doit l'emmener. Pour ce faire, il va dégager une puissance très importante, grâce notamment à un carburant composé d'oxygène et de méthane liquide, qui fera bondir des flammes hors de ses 33 réacteurs «raptor».

Explosion en chaîne des moteurs de la fusée?

Pour autant, le magnat de la tech n'est pas complètement tranquille. Elon Musk avait laissé entendre qu'il y avait de fortes chances pour que le décollage soit un échec. Sa plus grande crainte: que l'un des moteurs de «Super heavy» explose et provoque un effet domino qui ferait sauter tout le premier étage de la fusée.

Mais si l'explosion de la fusée serait un problème, celui du pas de tir, un autre, d'autant plus important. Elon Musk espère que les possibles difficultés auront lieu en l'air et que Starbase ne soit pas endommagée.

«Cela prendra plusieurs mois pour reconstruire le pas de tir si nous le faisons fondre. Si on s’éloigne assez du pas de tir avant qu’il y ait un problème, je considérerai ça comme un succès» Elon Musk 20 minutes

Car le but de l'exercice n'est pas forcément de réussir l'envoi, mais surtout de «récolter un maximum de données pour les prototypes suivants», explique notamment BFM TV. Un pas de plus pour Elon Musk, qui se tient à sa vision: