Elon Musk rachète Twitter: Donald Trump va-t-il faire son grand retour?

Techniquement, c'est possible. Idéologiquement, aussi. Le patron de Tesla a toujours affirmé vouloir s'emparer de Twitter au nom de la liberté d'expression. Mais qu'en est-il de Donald Trump lui-même, qui vient de lancer son propre réseau Truth Social? L'ancien président a esquissé une première réponse.

Elon Musk vient de racheter Twitter pour 44 milliards de dollars. Après de nombreuses spéculations, quelques jeux de dupes et une poignée de bombages de torse plus tard, le voilà propriétaire du réseau social le plus politisé au monde.

L'homme le plus riche de la planète a toujours affirmé vouloir sortir Twitter des griffes de Wall Street au nom de la liberté d'expression. Il a même commencé à jouer le jeu (du marketing), en publiant un tweet bourré d'autodérision dans lequel il appelle toute la communauté à continuer de se ficher de lui.

«J'espère que même mes pires détracteurs resteront sur Twitter, car c'est ce que signifie la liberté d'expression»

Et Trump alors?

Le problème ne sera peut-être pas tant ses détracteurs en cavale, mais les comptes qui ont autrefois été censurés, puis éjectés. Purement et simplement. Le plus célèbre? Donald Trump. Définitivement suspendu de Twitter en janvier 2021, après l'assaut du Capitole.

Souvenons-nous du chant du cygne:

Etant donné les voeux d'ouverture au débat prononcé par Elon Musk, il serait plutôt logique de voir un jour réapparaître celui qui, autrefois, faisait trembler le petit oiseau bleu (et le monde entier) au moindre tweet.

Sauf que l'ancien président des Etats-Unis qui, entre temps, a créé son propre réseau Truth Social, n'a pas attendu un hypothétique verdict du nouveau propriétaire de Twitter pour se prononcer lui-même. Sur Fox News (évidemment).

«Je ne retournerai pas sur Twitter» Donald Trump, sur Fox News lundi soir

Mais encore? «Elon Musk est un homme bon, mais je vais rester sur Truth. Twitter a des faux comptes, pas Truth» Toujours Donald Trump, sur Fox News lundi soir

Mais bon. Comme avec Donald Trump (et Elon Musk d'ailleurs), on ne peut jamais prédire quoique ce soit, il ne faudra peut-être attendre que quelques jours pour que l'ancien président change déjà d'avis. (fv)