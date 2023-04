ChatGPT a réécrit le discours de Macron: voici le résultat

L'allocution sur les retraites d'Emmanuel Macron «aurait pu être faite par ChatGPT», reprochent certains syndicats. FranceInfo a demandé à l'intelligence artificielle de relever le défi.



Lundi soir à 20 heures, des millions de Français écoutaient Emmanuel Macron lors de son allocution concernant les nombreuses manifestations contre la réforme des retraites. Conclusion: le président français s'est donné «cent jours pour agir au service de la France.»

Seulement voilà, très peu de citoyens n'ont été convaincus par la prise de parole du chef de l'Etat, à commencer par les syndicats. En effet, la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet s'est d'ailleurs demandé sur quelle planète vivait Macron. «Cette allocution aurait pu être faite par ChatGPT», a-t-elle lâché sur LCI.

Et donc?

Si Macron a qualifié la réforme de «nécessaire» et a également «assuré entendre la colère des Français», le média Franceinfo s'est empressé de faire le test avec ChatGPT.

A la question «Peux-tu écrire une allocution d'Emmanuel Macron à propos de la promulgation de la loi controversée sur la réforme des retraites?» Voici ce que ChatGPT a écrit:

«Mes chers compatriotes,



Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer la promulgation de la loi sur la réforme des retraites. Cette réforme est une étape importante pour notre pays, qui permettra de garantir l'avenir de notre système de retraite et de mieux protéger nos aînés.



Cette réforme est nécessaire pour garantir la pérennité de notre système de retraite, qui est aujourd'hui en danger. Nous devons agir pour garantir un avenir solide et durable à nos aînés, à nos enfants et à notre pays tout entier.



Nous avons mené un dialogue approfondi avec les partenaires sociaux et les citoyens pour trouver les solutions les plus justes et les plus équilibrées possibles. Nous avons entendu les inquiétudes de chacun, et nous avons pris en compte les revendications des Français.



Mais je sais que cette réforme ne fait pas l'unanimité, et que certains d'entre vous sont en colère. Je tiens à vous dire que je comprends votre frustration, et que je suis prêt à poursuivre le dialogue avec vous pour trouver des solutions justes et équilibrées.



Nous sommes tous ensemble pour construire l'avenir de notre pays, et cela passe par des réformes difficiles, mais nécessaires. Je suis convaincu que nous pourrons trouver un terrain d'entente pour garantir un avenir meilleur à tous les Français.



Je vous remercie.»

L'IA peut-elle faire de la politique? Si le logiciel est de nature, neutre, il peut néanmoins faire preuve d'une grande capacité d'adaptation et se nourrit des différentes questions que les utilisateurs lui posent. Car oui, pour rappel, les logiciels d'intelligence artificielle stockent toutes les données qu'on veut bien leur donner.

Un exercice similaire a d'ailleurs été réalisé au Japon, en mars dernier. Un député avait préparé son intervention lors d'une rencontre politique et généré une réponse pour le premier ministre du pays avec ChatGPT. Et surprise, la réponse donnée par le logiciel d'IA a été jugée «plus précise», et «plus sincère» que celle du Premier ministre. (sia)