Macron a-t-il planqué sa montre de luxe pour parler des pauvres?

Des députés de la Nupes ont voulu croire que le président avait eu l'outrecuidance d'afficher une toquante à 80 000 euros aux JT de 13 heures, mercredi. Pire: il en aurait eu tant honte, qu'elle aurait discrètement disparu entre deux questions. A-t-il véritablement planqué son opulence sous la table pour causer réforme des retraites, poubelles qui crament et «smicards»?

Parquer une Bugatti Chiron dans le petit salon de l'Elysée, ce n'est pas très pratique.

Pour être en mesure de fomenter une lutte des classes en direct à la télé, il restait donc au Nanti de la Nation le costard et la montre au poignet. Mercredi, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français sur TF1 et France 2. Alors qu'il y avait largement de quoi égratigner la performance du président sur le fond, quelques députés de la Nupes se sont concentrés sur sa breloque. Pas mal de monde pensait que son gros bijou valait 80 000 euros. «Une F.P. Journe, le salaud!», qu'on pouvait lire sur Twitter.

Mais la polémique a véritablement enflé lorsqu'un internaute a cru bon d'enfiler son imper d'inspecteur La Bavure pour dévoiler que le président l'avait discrètement enlevée, en fourrant ses avant-bras sous la table.

Démonstration en 3 temps:

C'en est trop. Pile au moment où Jupiter, ce «président des riches», consent à évoquer les pauvres, le Smic et le RSA, voilà qu'il fait disparaître la preuve qu'il ne pieute pas sous le pont de Sèvres. Si le feu a pris aussi vite que les poubelles dans les rues de Paris, c'est parce que de très sérieux élus de La France Insoumise se sont roulés tout seuls dans le ridicule.

«C'est finalement l'image de cette interview de Macron: au moment de parler des "smicards" qui n'ont "jamais autant gagné de pouvoir d'achat", il retire discrètement sa jolie montre de luxe, sous la table. Cet homme est une farce» Clémence Guetté, députée LFI du Val-de-Marne, sur Twitter

L'affaire a pris une telle ampleur que l'entourage du président, mais également plusieurs fines lames du fact-checking, se sont retrouvés à devoir perdre quelques minutes pour dégonfler le scandale.

Qu'en est-il Colombo?

Laissons au moins ça aux éclairés des réseaux sociaux et de l'Assemblée nationale: la montre d'Emmanuel Macron a effectivement disparu de son poignet durant l'interview. Peut-on imaginer qu'un chef d'Etat en pleine tourmente depuis le passage en force de sa réforme des retraites, puisse, en direct et sous les yeux de tous ceux qui vendraient leur mère pour qu'il soit guillotiné, décider de planquer tout signe extérieur de son insolente richesse? L'effet Streisand a-t-il mangé Emmanuel Macron tout cru?

Selon ses portes-paroles, le cadran de la toquante présidentielle faisait un boucan d'enfer à chaque fois que son propriétaire touchait la table. Il suffit d'ailleurs de se replonger dans les séquences pour constater que c'est tout à fait exact, votre Honneur.

«Le président n’enlève pas sa montre par souci de la dissimuler» L'entourage d'Emmanuel Macron à France Info

Il l'a portait déjà quand il faisait des câlins à Mbappé. keystone

Quid des 80 000 euros qui donnent l'heure? Parce que, bon, si Manu n'a pas ôté sa montre pour la dissimuler, ça reste une saleté pour petit bourgeois que le «smicard» n'a pas les moyens de se payer, non? Que nenni. Il faut donc dégringoler de la F.P. Journe fantasmée par une partie de la gauche, pour atterrir à la plus humble Bell & Ross BRV192, personnalisée aux armoiries de la Présidence de la République.

Son prix? 2400 euros. Certes, ce n'est pas la Swatch portée à l'envers et à l’époque par François Hollande, mais on n'est pas non plus au niveau de la Rolex Daytona de l'ami Sarko.

D'autant que Macron n'évoquait pas les «smicards» au moment d'ôter l'arme de son crime, mais des «blocages».

Jean-Luc Mélenchon, gourou de l'extrême gauche française, s'était pris la même polémique, en 2016, le faisant posséder une Rolex hors de prix. Une fake news.

Et le costard , alors?

Si Macron a bien enlevé sa montre mercredi, Clémence Guetté n'a toujours pas enlevé son tweet. Du «président hors-sol», à la polémique au ras du sol, certains élus de la Nupes ont décidé de ne pas se départir de leur ridicule en taillant, dans la foulée, un costard au chef de l'Etat. En l'occurrence, il s'agirait d'un Hermès «Tokyo», à 5000 euros. Rebelote!

Bah, c'est faux. Encore. Non seulement le modèle «Tokyo» n'existe pas chez Hermès, mais le plaisantin qui est à l'origine du tweet est un grand spécialiste du second degré, baptisé «titi». Le président porte depuis plusieurs années des costards fabriqué par la marque parisienne Jonas & Cie. Valeur du complet bleu Elysée? 450 euros. On trouve plus cher chez Zara.

Petite précision qui a son intérêt, Macron enfile toujours des modèles qui existent déjà, mais pour lequel il a le droit de demander des retouches. On appelle ça des costumes «en demi-mesure». Tout le contraire des arguments de certains élus de la Nupes depuis le décollage de la réforme des retraites. Allez, une dernière précision? La salaire net du président de la République se monte à 162 000 euros nets.

De toute façon, la montre de luxe ne finira jamais de faire causer, puisque c'est ce qu'on appelle un «bien positionnel». Ce truc, comme la Bugatti Chiron, qui ne sert pas à grand-chose, si ce n'est dévoiler qu'on pète dans la soie. «Du coup, j'achète des trucs et les gens voient que j'ai des trucs, ils s'disent "putain, il a des trucs" et moi aussi j'voudrais des trucs.»

N'est-ce pas David Castello-Lopes?