Emmanuel Macron réfute les rumeurs sur sa femme

L'ex-première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern et l'ex-première dame américaine Michelle Obama avaient, elles aussi, été ciblées par des rumeurs prétendant qu'elles étaient nées assignées homme, en 2017 et 2018. (tib/ats)

«La pire des choses, ce sont les fausses informations et les scénarios montés, avec des gens qui finissent par y croire et qui vous bousculent, y compris dans votre intimité»

Saoudiens et Turcs n'aiment plus la Suisse et la raison est cocasse

Joe Biden va-t-il trébucher en direct devant des millions d'Américains?

Jeudi, tard dans la nuit, le président des Etats-Unis joue sa campagne et sa crédibilité. Devant le Congrès et sur les postes de télévision de tout le pays, il prononcera le traditionnel discours sur l'état de l'Union. Sauf que, cette année, plus rien n'est vraiment traditionnel: Joe Biden, fragilisé et impopulaire, risque la chute politique et... physique.

En coulisses, on raconte que Joe Biden regrette d'avoir zappé (pour la deuxième fois consécutive) l'interview d'introduction du Super Bowl. Un moment de télévision populaire et consensuel, que les présidents utilisent d'ordinaire pour s'adresser directement au peuple américain, profitant ainsi de l'audience dodue aimantée par la finale. A l'époque, la Maison-Blanche justifiait ce lapin présidentiel en arguant que les citoyens, considérés comme «fatigués», méritaient une «pause politique». Soit.